Проведенная в Магаданской области генетическая экспертиза не подтвердила, что мужчина является известным серийным убийцей

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Россиянка посчитала, что восемь лет жила с «орским маньяком» и обратилась к правоохранителям. Правоохранители все проверили.

45-летняя жительница Магадана познакомилась с сожителем на сайте знакомств в 2018 году. Они съехались, а со временем мужчина стал проявлять агрессию и, с ее слов, четыре раза пытался расправиться с женщиной. После этого она начала собирать «досье» на сожителя и вскоре заподозрила, что мужчина является разыскиваемым маньяком. Россиянка считала, что сожитель сделал несколько пластических операций, так как она заметила у него шрамы за ушами, и менял паспорта. Сожитель россиянки, как и маньяк, работает дальнобойщиком. Женщину насторожило и то, что мужчина путался в рассказах о своем прошлом.

Правоохранители проверили 58-летнего мужчину. Образцы ДНК и отпечатков пальцев сравнили с имеющимися данными о беглом маньяке, но совпадений не нашли.

«Этот мужчина, который продолжает жить в Магаданской области, не «орский маньяк», - сделал заявление РИА Новости представитель СУ СК России по Магаданской области.

«Орский маньяк» - один из самых разыскиваемых серийных убийц России. Валерия Андреева подозревают в похищениях, изнасилованиях и убийствах восьми женщин в Оренбургской области с 2006 по 2012 год. Если убийца еще жив, ему 69 лет.