Сегодня, 18 ноября, в Карелии будет пасмурно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололедица. Ветер подует южный, юго-восточный, 6 – 14 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0, +5, рассказали порталу «Петрозаводск говорит» специалисты карельского гидрометцентра.
В Петрозаводске пасмурно, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в течение суток 0, +2.
По данным российского гидрометцентра, в Калевале +1,
в Кеми +2,
в Кондопоге +2,
в Медвежьегорске +2,
в Сегеже +2,
в Сортавале +5,
в Суоярви +1,
в Пудоже 0,
в Олонце +2.