Погода в среду мало кому понравится

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 18 ноября, в Карелии будет пасмурно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололедица. Ветер подует южный, юго-восточный, 6 – 14 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0, +5, рассказали порталу «Петрозаводск говорит» специалисты карельского гидрометцентра.

В Петрозаводске пасмурно, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в течение суток 0, +2.

По данным российского гидрометцентра, в Калевале +1,

в Кеми +2,

в Кондопоге +2,

в Медвежьегорске +2,

в Сегеже +2,

в Сортавале +5,

в Суоярви +1,

в Пудоже 0,

в Олонце +2.