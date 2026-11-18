Республика заняла второе место по популярности осенних ж/д путешествий на Севере России

фото «Петрозаводск говорит»

Взлетел спрос на железнодорожные поездки в Карелию этой осенью. Активность путешественников в сентябре и октябре фиксировал сервис путешествий.

Вырос интерес на путешествие на поезде в Карелию – на 20,9% по сравнению с прошлым годом, а также в Мурманскую и Архангельскую области - на 13,9%, в Вологодскую - на 13,2%.

Самым популярным северным регионом по общему объему железнодорожных перевозок стала Вологодская область, на втором месте - Карелия, сообщает ТАСС.

Спрос на поездки на поезде в Медвежьегорск выросли более чем вдвое, в Вельск - на 45,7%, в Сортавалу - на 32,4%. Путешественники добирались до регионов на поездах из Петербурга.

Вырос и спрос на путешествия на автобусе. Число билетов в Вологодскую область и Карелию выросло на 62,6% и 72,7% соответственно.