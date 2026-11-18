В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 18 ноября в 2006 году

фото стопкадр

В Карелии ровно 20 лет назад начался суд по делу Сергея Мозгалева. В Кондопожском районном суде прошло первое судебное заседание. Следствие назвало Мозгалева главным зачинщиком драки в ресторане «Чайка» - именно с этого инцидента начались беспорядки. Стычка Мозгалева и его друзей с работниками заведения в ночь на 30-е августа спровоцировала побоище между коренными жителями города и выходцами с Северного Кавказа, жертвами которого стало много молодых людей, двое из них умерли, шестеро получили тяжелые ранения. По следам кондопожских событий было возбуждено 17 уголовных дел.

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Перед началом судебного заседания ожидался стихийный митинг местного населения, люди хотели высказать свою оценку действиям зачинщиков драки. Но митинга не случилось. К зданию суда пришли только журналисты, участники событий и их родственники.

«Одобрять, конечно, я не одобряю, - призналась мама подсудимого Вера Мозгалева. – Потому что из-за этого всего повлеклась беда – ребята погибли. Может быть, они и хотели как-то по-другому… Но уже все так повернулось. Кого тут винить – уже и не знаешь».

Сергея Мозгалева обвиняли по двум статьям: 116 часть 2 (побои) и 213 часть 2 (хулиганские действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору с применением оружия». Как утверждала адвокат Наталья Горушнева, свою вину Мозгалев признал частично, а друзья вообще зачислили его в народные герои, поскольку именно с той драки начались беспорядки, которые заставили власти обратить внимание на проблемы в городе: «Сергей, народ с тобой!»

Адвокат Мозгалева полагала, что не только ее подзащитный являлся зачинщиком драки, не ему одному и отвечать. Она попросила объединить дело Мозгалева с делом Плиева, они вместе начали драку в ресторане. Плиев был в розыске, на него было заведено отдельное уголовное дело. Обвиняющая сторона просьбу адвоката отклонила. И все же суд счел доводы подсудимого обоснованными и вынес решение – отправить дело обратно в прокуратуру. Быстро свершить правосудие не получилось. Теперь следователям снова нужно было утрясти формальности и выйти в суд уже с обобщенным делом Мозгалева-Плиева.

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Судьбу Петросовета решили депутаты карельского парламента. «За» его роспуск проголосовало большинство. Как мы уже рассказывали, незадолго до этого заседания 11 депутатов Петросовета, предчувствуя к чему все идет, объявили голодовку. Она продолжалась пятые сутки. После решения карельского парламента они заявили о продолжения своей акции.

Попытку распустить Петросовет сами голодающие называли политической местью. В субботу опальные бунтовщики провели митинг у здания мэрии. Кроме горожанок, лица которых были уже знакомы (они часто ходили именно на протестные митинги), выслушать депутатов пришли немногочисленные сочувствующие депутаты Законодательного собрания. На кадрах виден Алексей Мосунов, например. Он пришел, причем, не с пустыми руками, а с кульком ирисок. Между тем мэр города Виктор Масляков поддержал требования депутатов Петросовета, хотя раньше и сам был не слишком доволен работой народных избранников.

Состояние здоровья большинства участников голодовки было удовлетворительным. Но четверым из них врачи рекомендовали прекратить участие в акции протеста. Один уже был госпитализирован. Остальные, не голодающие депутаты Петросовета выражали сочувствие своим коллегам, но не спешили к ним присоединиться.

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С одной стороны, голодать полезно – тебя заметят. А с другой стороны, вредно. Диетологи считают, что голодовки оказывают серьезное негативное влияние на деятельность головного мозга.

«Думать в процессе голодания можно. Люди думали и в гораздо худших условиях. Другое дело, что процент ошибок возрастает, - предупредила врач-диетолог Людмила Берштейн. – Мыслительный процесс не прекращается, но вот каковы результаты мозговой деятельности? Вот это подлежит анализу. Не стоит голодать, чтобы достичь каких-то целей. Возможно, даже важных и нужных. Есть другие способы воздействия на умы людей. Есть сила убеждения. Есть аргументы. Я считаю, что этим нужно пользоваться».

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Таким было 18 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности