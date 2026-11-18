В оборонном ведомстве рассказали о наборе военнослужащих по контракту

фото «Петрозаводск говорит»

В Минобороны РФ рассказали о наборе контрактников на службу в текущем году. План отбора на военную службу выполнен на 89,3%, - заявил ТАСС заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Виктор Горемыкин.

План отбора на службу по контракту в войска беспилотных систем выполнен на 98,7%.

В войска беспилотных систем зачисляются только военнослужащие, проходящие военную службу по контракту. Подразделения с беспилотными системами созданы во всех общевойсковых соединениях, воинских частях Воздушно-десантных войск и других видах и родах войск.

Основной системой комплектования российской армии являются пункты отбора на военную службу по контракту. В 87 регионах России развернуты 96 пунктов отбора.