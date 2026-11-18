Пользователи смогут расплачиваться за парковку рублями или бонусами

фото «Петрозаводск говорит»

В приложении крупного российского банка появится опция автоматической оплаты парковки.

С помощью сервиса «Умная парковка» можно будет оплатить стоянку на парковках возле офисов, торговых центров и спорткомплексов. Опция будет работать на парковках, оборудованных шлагбаумами. О новой функции рассказала «Газета.ru».

При въезде камера зафиксирует номер машины, проезд будет открыт. А информация появится в банковском приложении и в зависимости от настроек деньги либо спишутся автоматически в пределах установленного лимита, либо после подтверждения оплаты. Заплатить за парковку можно будет как рублями, так и бонусами.

Опция будет доступна на более чем 280 объектах в более чем 50 городах России. Для активизации сервиса нужно будет внести данные автомобиля в раздел «Авто» приложения Сбера и выбрать способ оплаты.