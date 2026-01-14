Диетологи дали совет петрозаводчанам, у которых нет сил работать

Считается, что все новогодние праздники заканчиваются только 13 января, после того как мы отмечаем Старый новый год. Многие из нас после долгих каникул, пиршеств и возлияний с трудом приводят себя в форму. И удивляются – вроде бы же отдыхали 10 дней, откуда усталость, почему сил работать нет?

Ничего удивительного, считают диетологи. Жирное, острое, сладкое в больших количествах, да еще по ночам – стресс для организма. Как следствие – меняется состав крови, появляются головные боли и плохое настроение. Устранить последствия праздников – это целое искусство. О чем рассказала в 2005 году диетолог высшей категории Людмила Берштейн, и ее советы вполне подойдут и спустя двадцать лет! Она заверила, что выходить из праздников лучше постепенно. Отказаться от еды после длительного переедания чревато еще большими сложностями со стороны желудка. Голодание, как и переедание для нас стресс, особенно если есть какие-то хронические заболевания. «Хочу предупредить, что чистки здесь совершенно не нужны. (Если вы почувствовали себя плохо), скорей всего обострились хронические заболевания, и нужно посоветоваться с доктором», - сказала Людмила.

Практически здоровым петрозаводчанам, чтобы быстро прийти в норму, достаточно просто сменить рацион. Плохое настроение и беспричинные головные боли спутники высокого давления из-за чрезмерного употребления соли. Любимые новогодние блюда – колбаса, маринованные огурчики, копченые крылышки содержат ее гораздо больше, чем требуется человеку.

«Нужно уйти на натуральное мясо, на натуральную рыбу. На овощи в больших количествах – три порции в день. Достаточно много пить жидкости – не чая, не лимонадов, не пива, тем более не крепких напитков»,

- посоветовала Людмила Берштейн.

Рекомендовалось и вспомнить о физической нагрузке, что помогает организму перестроиться на новый режим дня и справиться с лишними килограммами. Заняться бывает полезно самой обычной гимнастикой по утрам, или прогуляться по улицам: «Нужно двигаться! Движение всегда возвращает нормальные жизненные ощущения!» А вот дать универсальный совет, как справиться с последствиями переедания, не брался ни одни уважающий себя специалист. Стартовые возможности каждого человека очень разные. И если у вас есть сомнения – лучше посоветоваться с врачом.

...

Коммунальные проблемы нередко решаются с помощью телевидения. Во всяком случае жители Петрозаводска часто звали на помощь журналистов телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики. На адрес: улица Лыжная, 30 съемочная группа не раз выезжала. Там в квартире на последнем этаже лил потоп, причем, так долго, что хозяева даже успели снять видео. Репортаж показали в декабре, и он послужил поводом для проверки со стороны прокуратурой. И вот к хозяйке квартиры Татьяне Зайцевой пожаловали гости.

Гости – это представители прокуратуры, Жилищной инспекции и управляющей компании «Этрон», которая обслуживала дом на Лыжной. С Татьяной Зайцевой были хорошо знакомы почти все – с октября она обращалась во всевозможные комиссии за помощью. Все началось с того, как ее залило вплоть до шестого этажа, на чердаке пошалили бомжи.

Аварийка потоп перекрыла, а «Этрон» поставил новые трубы. Однако и после этого, по словам Татьяны, ее заливали. Хотя коммунальщики клялись, что бомжей выселили. Комиссия поднялась на чердак, измазала там свои пальто, но обследование провела. Но проблему с чердачной дверью «Этрон» решать не взялся. Предложили жильцам за свой счет установить домофон внизу – тогда, мол, чужие на зайдут, трубы никто не потревожит.

«Это проблема подъезда, культуры жильцов. Если установить металлические двери внизу и домофон, то проблема решится, потому что чердак не проходной»,

- посоветовал главный инженер «Этрона» Павел Старостин.

Но была и другая проблема – с ремонтом. В отделе по защите прав потребителей Татьяне посоветовали обратиться в суд, потому что не она была виновата в том, что у нее обои гармошкой и полы проваливаются. Меры приняла и прокуратура. Помощник прокурора Александра Россыпнова сказала: «Если мы узнаем о нарушении (в частности о данном случае мы узнали из репортажа), то это является основанием проверки, как сигнал о нарушении прав». Пока проверка была только начата, а хозяйка стала прикидывать, как бы оторвать от семейного бюджета полторы тысячи на домофон.

Вскоре собирались открыть Международный зимний фестиваль «Гиперборея». Проведенный впервые за семь лет до этого просто как конкурс снежных и ледовых скульптур, за те годы он превратился в большой праздник. Обещали, что в 2006 году будет проходить в течение полутора месяцев.

В рамках фестиваля, как всегда, планировались соревнования любителей зимнего плавания и рыбалки, показательные выступления авиаторов, концерты и выставки в театрах, в школах и карельской филармонии. Впервые в том году петрозаводчан ожидало уникальное музыкально-световое шоу – подарок норвежских художников, которые обещали приехать в столицу Карелии. А кульминацией фестиваля традиционно станет конкурс снежных и ледовых скульптур с 14 по 18 февраля. На участие все желающие до 1 февраля могли подать заявки.

Таким было 14 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году?

Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности https://ptzgovorit.ru/rubrika/hronika-telereporterov