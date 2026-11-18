Минобрнауки раскрыло доходы руководства Петрозаводского госуниверситета за прошлый год

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Ректор Петрозаводского государственного университета, находящийся на посту с 2006 года, получает в месяц почти полмиллиона рублей.

Сведения о среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей и главных бухгалтеров федеральных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Минобрнауки России, за 2025 год опубликованы на сайте министерства.

Согласно открытым данным, в прошлом году Анатолий Воронин получал в месяц 461 058,9 руб. Зарплата первого проректора Сергея Коржова составила 349 491,5.

Доходы проректора по научно-исследовательской работе - 222 271,4, проректора по учебной работе - 307 673,7, проректор по имущественному комплексу - 227 573,2, проректора по воспитательной и социальной работе - 232 399, проректора по экономике и финансам - 246 313 рублей. Ректоры некоторых вузов получали более одного миллиона рублей.