Стал известен производственный потенциал карельских колоний в сфере здравоохранения

Фото: «Петрозаводск говорит»

Сотрудники УФСИН России по РК приняли участие в региональном совещании с участием представителей медучреждений региона, где рассказали о производственном потенциале уголовно-исполнительной системы региона.

По данным ведомства, в колониях могут начать производить постельное белье, полотенца и средства индивидуальной защиты. Кроме того, есть возможность наладить выпуск металлической и офисной мебели, изделий для благоустройства территорий медицинских учреждений.

Участникам встречи не только рассказали, но и представили образцы продукции, а также обозначили возможные объёмы выпуска.

Ранее стало известно, сколько заработали исправительные учреждения Карелии за 9 месяцев этого года.