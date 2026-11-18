Военный самолет загорелся в воздухе и рухнул в Кузбассе

Фото: Скриншот страницы паблика Mash | Мэш

Военный самолет Ан-12 разбился под Кемеровом, погибли 19 человек, сообщило Минобороны. Самолет выполнял плановый полет.

«Самолет упал в безлюдном районе. На борту вместе с экипажем находились 19 человек, они погибли», – цитирует Газета.Ru сообщение Минобороны.

В ведомстве назвали вероятной причиной катастрофы техническую неисправность. По сообщениям СМИ, у борта мог загореться двигатель. Экипаж до последнего уводил горящий борт от жилых домов.

«Экипаж до последнего уводил горящий самолет от жилых домов <...> Все, кто был на борту, погибли. Обломки разбросало в радиусе 500 метров. Опасных грузов на борту не было, разрушений на земле нет», – сообщает SHOT. По информации канала, борт следовал из Новосибирска в Канск.

Как рассказали очевидцы, самолет загорелся еще в воздухе, затем резко пошел вниз и взорвался при падении, пишет паблик Mash | Мэш. Катастрофа произошла, судя по видеозаписи в источнике, вечером во вторник, 17 ноября, в 20:27.

На месте происшествия уже развернули оперативный штаб, территорию вокруг места падения Ан-12 оцепили.

В Министерстве обороны назвали вероятной причиной аварии техническую неисправность.

SHOT со ссылкой на собственные источники называл возможной причин крушения возгорание двигателя во время полета. По информации канала, один из моторов загорелся в воздухе, после чего самолет резко начал пикировать носом вниз.

В свою очередь Baza пишет, что Ан-12 запросил экстренную посадку в Кемерове после того, как преодолел около четверти пути из Новосибирска в Канск.

«Специалисты рассматривают три версии авиакатастрофы: неисправность топливного насоса, утечку керосина в мотогондоле двигателя с последующим пожаром и отказ гидравлической системы», – отмечает канал.

Позже источники канала сообщили, что первичное обследование фрагментов самолета выявило серьезные разрушения в районе одного из четырех двигателей воздушного судна. Основной версией произошедшего специалисты считают утечку авиационного керосина, которая могла произойти из-за неисправности топливного насоса или повреждения в двигателе.

«Вероятно, во время полета топливо в двигателе вспыхнуло. Из-за пожара произошел отказ механизации крыла, самолет резко полетел вниз и рухнул примерно в 5 км от кемеровского аэропорта», – говорится в сообщении.

Обстоятельства катастрофы устанавливают следователи и комиссия по расследованию авиационных происшествий.