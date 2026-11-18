В Самарской области выясняются обстоятельства смерти ребенка

Фото СУ СК по Самарской области

В Самарской области при пожаре в двухэтажном жилом доме погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, пожар вспыхнул в ночь с 17 на 18 ноября. Девочка не сумела выбраться из огня. Спаслись 10-летний мальчик и 74-летняя женщина. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось о том, что пассажиру теплохода на Ладоге срочно вызвали врачей.