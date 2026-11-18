На выбор слова повлияло активное развитие искусственного интеллекта

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Кембриджский словарь выбрал слово года – что повлияло на выбор, объяснили лингвисты.

Кембриджский словарь английского языка назвал прилагательное human – «человеческий» словом 2026 года. Об этом сообщается на сайте словаря, уточняет РИА Новости.

Специалисты отметили, что стремительное развитие ИИ постепенно размывает границы между человеком и машиной. Искусственный интеллект способен создавать тексты, произведения искусства и музыку, которые практически невозможно отличить от созданных людьми.

А слово «человеческий» указывает и подчеркивает, что нечто создано человеком или свойственно ему, а не искусственному интеллекту, считают лексикографы.

Напомним, ранее сообщалось, что слову «воздухан» сулили место в словарях.