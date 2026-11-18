Мужчина очнулся в морге в Нигерии и попросил закурить

Фото иллюстративное: Госавтоинспекция по РК

Редкий случай в практике сотрудников морга произошел в Нигерии. К ним доставили мотоциклиста, признанного мертвым после ДТП, но спустя несколько часов «клиент» пришел в себя. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Pulse.ng.

По данным источника, первое, что сделал «покойник», когда очнулся, — попросил закурить.

Один из сотрудников морга рекомендовал мотоциклисту пройти медицинское обследование. Подробности состояния мужчины неизвестны.

Ранее мужчину 1965 года рождения по ошибке признали мертвым и отправили в морг в Архангельске, но там выяснилось, что пациент жив.