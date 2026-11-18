Рядом с Карелией столкнулись три автомобиля – один из водителей не выжил

Фото: Леноблпожспас в MAX

Сегодня, 18 ноября, в 09:35 стало известно о массовой аварии на 18-м километре трассы «Кола» – этот участок в Ленобласти называют Мурманским шоссе. О ДТП сообщили сотрудники отряда «Леноблпожспас», которые выезжали на место происшествия.

Как рассказали пожарные, там столкнулись ехавшие в попутном направлении легковые автомобили Subaru и Lada Vesta, а также грузовик Isuzu. После столкновения легковая иномарка съехала в кювет – водитель погиб.

Image Фото: Леноблпожспас в MAX

Судя по фото, Subaru сильно смяло и покорежило, полностью разбиты лобовое стекло и передний капот.

Также на снимках видно, что на обочину съехал и грузовик. Грузовоз получил механические повреждения, из-за этого товар рассыпался по земле.