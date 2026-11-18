Курьеры-доставщики могут хорошо заработать в новогодний сезон

Фото: Петрозаводск говорит

Российский рынок доставки готовится к новогоднему сезону. А кадровый дефицит только нарастает – курьеров не хватает из-за ограничений на въезд и трудоустройство иностранцев. Поэтому в новогодний сезон сотрудники служб доставки могут заработать до 400 тысяч рублей в месяц.

О ситуации, которая ожидается в скором времени, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на информацию директора по развитию одной из аутсорсинговых компаний Романа Игнатьева.

В условиях дефицита доставщиков растет конкуренция среди сотрудников, следовательно, и зарплатные ожидания курьеров.

К Новому году их доходы могут вырасти до 300 – 400 тысяч рублей в месяц, а в дни особенно высокой нагрузки – до 20 тысяч рублей за смену, прогнозирует специалист.

Отмечается, что службы доставки предлагают сотрудникам дополнительные стимулы: бесплатный транспорт, велосипеды, бонусы за количество выполненных заказов.