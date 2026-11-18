Российская футбольная сборная сохранила 35-ю строчку в мировом рейтинге

Фото "Петрозаводск говорит"

Сборная России по футболу осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА. Это следует из данных, опубликованных на сайте организации.

Первое место в списке сохранила сборная Испании - чемпионы мира и Европы. На втором месте Аргентина, на третьем - Франция. В пятерке также Англия и Марокко.

В ноябре сборная России провела два матча и оба выиграла. В Ташкенте подопечные Валерия Карпина обыграли Узбекистан со счетом 3:2, а в Краснодаре оказались сильнее Венесуэлы - 2:0.

С февраля 2022 года российская сборная отстранена от всех официальных игр и проводит только товарищеские матчи.