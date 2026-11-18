Блоки А и Б диагностического корпуса на Древлянке передадут Республиканской больнице им. В.А. Баранова до конца года

Фото: Официальный интернет-портал Республики Карелия

В ходе прямой линии руководитель региона обозначил сроки открытия медицинского учреждения. Артур Парфенчиков напомнил, что этот объект начали возводить ещё в прошлом веке, но так и не завершили. К реконструкции блоков А и Б приступили в 2022 году по федеральной целевой программе «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года».

Около 4 млрд рублей из федерального бюджета было выделено на реконструкцию. По инициативе главы республики дополнительно получены средства и согласованы работы на блоках В и Г: все корпуса будут облицованы в едином стиле.

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Функционально корпус А станет новой базой для ключевых отделений Республиканской больницы имени В.А. Баранова: диагностической службы, приемного отделения, эндокринологического, ревматологического, ЛОР-отделения, отделения челюстно-лицевой хирургии, трех операционных, которые оборудованы по самым современным стандартам и требованиям.

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В блоке Б разместят диагностические отделения и клинико-диагностическую лабораторию филиала Городской поликлиники №1, а также педиатрические отделения Детской республиканской больницы имени И.Н. Григовича.

Минстрой Карелии до конца года передаст помещения Республиканской больнице имени В.А. Баранова, которая выполнит обязательные требования в части получения санэпидзаключения и лицензирования.

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«Рассчитываем открыть медицинские учреждения в первом квартале 2027 года. Важно учитывать, что процесс лицензирования сложный, поэтому возможны небольшие корректировки по срокам»,

– отметил глава региона.