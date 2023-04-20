Колбаса, помидоры и морковь подешевели, но подорожали бананы и свинина

Как менялись цены на продовольствие и некоторые другие товары за неделю в Карелии, рассказали в Карелиястат.

С 11 по 17 апреля помидоры упали в цене на 4,7%, морковь – на 4,6%, свекла – на 3,9%, следует из данных еженедельного мониторинга. На 5,8% подешевели вареная колбаса и черный байховый чай. Консервы мясные для детского питания стали дешевле на 4,4%, крупа гречневая – на 3,3%, рис – на 2,8%, вермишель – на 2,5%, консервы овощные для детского питания – на 2,4%.

Бананы подорожали на 4,5%, репчатый лук – на 3,5%, свежие огурцы – на 2,6%, белокочанная капуста – на 1,8%. Свинина (кроме бескостного мяса) и смеси сухие молочные для детей подорожали на 4,8% и 2,4% соответственно.

Подешевели смартфоны, шампунь, детские бумажные подгузники, мужские носки, дороже стали кроссовки. Цены на дизельное топливо и бензин остались на прежнем уровне.