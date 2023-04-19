Центробанк России сосчитал средний доход российских семей

Средний доход на одного члена семьи в России в 2022 году составил 22 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на данные опроса «Всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам», проведенного аналитиками Центробанка РФ.

Эксперты разделили участников опроса на группы в зависимости от уровня дохода. У десяти беднейших домохозяйств медианный доход на члена семьи составил 8,5 тысячи рублей, а у самых богатых — 57,6 тысячи рублей.

При этом в семьях с детьми медиана составила 18,3 тысячи рублей, а в семьях пенсионеров — на 15 процентов больше. Самые высокие показатели фиксировали в домохозяйствах без детей, где проживают не только пожилые россияне.

Также аналитики установили, что на доход влияют регион и размер населенного пункта. В селах медиана душевого дохода составляет 17,6 тысячи рублей. Доход жителей малых городов выше на 17 процентов, жителей крупных городов — на 30 процентов, а жителей Москвы и Санкт-Петербурга — почти на 100 процентов. // Фото: pch.vector / Freepik