Министр сельского хозяйства Ольга Палкина: «Молоко в Карелии честное»

Сельское хозяйство в Карелии вести сложно по разным причинам, одной из них является климатические особенности территории. Без господдержки предприятиям и фермерам работать и развиваться невозможно. В этом году Минсельхоз выделил на эти цели 1 млрд 128 млн рублей. Эти средства направлены на компенсации различных затрат сельхозпроизводителей. Об этом в проекте «От первого лица» рассказала министр сельского хозяйства Карелии Ольга Палкина.

Министр также отметила, что в этом году, несмотря на закрытие ряда предприятий по производству сырого молока в 2024 году, удалось за счет других совхозов выйти в прирост на 4 процента. И это стало возможно благодаря тому, что племсовхоз «Мегрега» выкупил акции совхоза в Эссойле и начал работать там: дойное стадо на этой территории уже 157 голов.

По словам генерального директора племсовхоза «Мегрега» Евгения Сысолятина, на покупку контрольного пакета акций предприятие также получило госсубсидию. В ближайшей перспективе запланирована модернизация совхозов, а также благодаря тому, что в Эссойле есть земельный банк, который позволяет заготавливать корма для животных, поголовье будет увеличено до 700 коров.

И нужно напомнить о самом приятном: министр сельского хозяйства Карелии с гордостью говорит о том, что карельское молоко - не просто очень вкусное и ценное, потому что у нас доят коров элитной породы, оно на прилавках магазинов - «честное» - без добавления вредных «химикатов». И уже в сетевых магазинах появились новые продукты бренда «Эссойла»: йогурты и сливочное масло.