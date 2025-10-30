Общество слепых Карелии готовит революцию в своей организации

Текст, фото: Елена Малишевская

На 28 октября была назначена отчетно-выборная конференция Петрозаводского отделения общества слепых Карелии. На ней должны были оценить работу руководства за прошедшие пять лет и выбрать нового председателя. В Городском доме культуры на площади Кирова, 1 собрались делегаты. Однако конференция не открылась, через полчаса все разошлись: рядовые члены общества не дали провести собрание, посчитав его неподготовленным. О том, какой переворот готовится в обществе слепых Карелии, нам рассказали его активисты.

На отчетно-выборной конференции успели только поздравить друг друга со 100-летием Всероссийского общества слепых и вручить некоторым его членам цветы и грамоты.

После этого сразу начались громкие заявления о невозможности проведения конференции. Только что получившая грамоту Наталья Шумилова рассказала, что накануне, 27 октября состоялось заседание бюро, и оно приняло решение проводить отчетно-выборное собрание через месяц - 27 ноября. Руководитель регионального отделения ВОС Елена Савченкова всё еще надеялась уговорить делегатов и провести мероприятие.

«Товарищи, у нас только три часа. Мы даже поругаться не успеем за это время»,

- увещевала присутствующих Елена Савченкова.

Но активисты были непреклонны. По их мнению, к проведению конференции общество не было готово: не во всех группах прошли предвыборные собрания, не подготовили секретариат, подписные листы, макеты протоколов, не было урны для тайного голосования по кандидатуре нового председателя. В результате из 23 делегатов за открытие конференции проголосовали 8 человек, против - 13, двое воздержались.

«Может показаться, что общество слепых «утонуло» в бюрократии: бюро, правление, секретариат... Да, это всё прописано в уставе. И мы должны его соблюдать. Но главное во всем этом - человек. Мы хотим, чтобы общество работало для человека - для того оно и было создано»,

- заявил активист Олег Орлов.

По данным Орлова, на «канцелярские принадлежности» руководство регионального отделения ВОС тратит более 400 тысяч рублей в год, на основную деятельность - чуть более 60 тысяч рублей ежегодно. Мы посмотрели отчет о деятельности организации в 2024 году, опубликованном на официальном сайте, и убедились, что на канцелярские и хозяйственные расходы, в том числе, обслуживание компьютерной техники и электронной почты потрачено за год 427 тысяч рублей, на социокультурные реабилитационные мероприятия - 67 тысяч рублей.

«Так кто из нас утонул в бюрократии? Мы, члены общества, или его руководство?»,

- задает вопрос Орлов.

На предстоящей конференции 27 ноября члены общества слепых хотят сменить председателя городского отделения - сейчас его возглавляет Инна Шулупанова. Среди рассматриваемых кандидатур на ее место - Степан Дьяконов, председатель Федерации спорта слепых. Правда, сделать это будет непросто: нужно получить две трети голосов делегатов конференции. Но дальше, в апреле 2026 года будут выборы председателя республиканского отделения, и многие члены общества слепых мечтают полностью сменить руководство своей организации.

«У нас уже давно утеряна связь с руководством. Что делаем мы - это мы знаем. А что делают они? Неизвестно»,

- подчеркивает Степан Дьяконов.

Основные цели общества слепых прописаны в его уставе: это, в первую очередь, защита прав инвалидов по зрению на профессиональную, медицинскую реабилитацию, интеграцию в современное общество, их трудоустройство, занятость в образовании, культуре и спорте. По всем этим пунктам в Карелии проблемы. В апреле этого года активисты уже выражали недоверие руководству общества слепых и писали письмо в федеральное управление ВОС.

"Работа по социокультурной реабилитации незрячих за последние полтора года скатилась на уровень детского сада. Не проводится никаких, требующих даже минимальных интеллектуальных и материальных усилий, мероприятий. Информация о Всероссийских онлайн конкурсах ВОС не доводится до рядовых членов организации, и те вынуждены искать ее самостоятельно. Понятно, насколько трудно это делать слабовидящим",

- говорилось в письме.

На том собрании было принято решение инициировать перерегистрацию всех членов общества слепых. По официальным данным, в организации насчитывалось чуть более шестисот человек, но участники собрания говорили о том, что в списках немало «мертвых душ». За последние полтора месяца из списков удалили 130 умерших инвалидов по зрению. Новые в общество не вступают - знают, что никакой действенной работы там не проводится, и не видят во вступлении смысла.

Всероссийское общество слепых получает на свою деятельность немалое финансирование из федерального бюджета. В 2023 году - чуть меньше миллиарда рублей, в 2024 и в 2025 годах - больше миллиарда рублей ежегодно. Почему же карельское отделение ВОС влачит такое убогое существование? В этом тоже хотят разобраться активисты общества, которые намерены взять власть в свои руки.