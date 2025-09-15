Выставку из Пушкинского музея привезли в Петрозаводск

В музее изобразительных искусств Карелии открылась выставка «Многоликий Пушкин» (0+) из собрания Всероссийского музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург). «Наше все» на живописных полотнах, графике, в скульптуре, а также на обложках тетрадей и обертках конфет.

Наверное, нет ни одного художника, который бы не рисовал Пушкина или иллюстрации к его произведениям. Многоликий Пушкин представлен на выставке работами таких мастеров как Серов, Бенуа, Сомов, Кустодиев, Масютин, Петров-Водкин и другие. Скульптурные образы поэта созданы Верой Мухиной, Игорем Крестовским и другими ваятелями.

Удивительно, как по-разному художники видели Пушкина. Впрочем, судя по воспоминаниям современников, он и при жизни производил противоречивые впечатления.

То он красавец «с голубыми глазами необыкновенной привлекательности», то «арапский профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал лица его». Наверное, у каждого свой Пушкин.

Выставка будет работать в Петрозаводске до конца ноября.