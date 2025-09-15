Дожди и порывистый ветер обещают в Карелии

Во вторник в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью пойдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +16, +18 градусов, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается небольшой, ночью местами умеренный дождь. Ветер южный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +15, +20.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +9, днем +17;

В Кондопоге ночью +13, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +12, днем +17;

В Олонце, Пудоже ночью +11, днем +19;

В Сегеже ночью +12, днем +18;

В Сортавале ночью +11, днем +17;

В Суоярви ночью +11, днем +16.