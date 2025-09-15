15 сентября 2025, 16:00
Дожди и порывистый ветер обещают в Карелии
Синоптики рассказали о погоде 16 сентября
фото «Петрозаводск говорит»
Во вторник в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью пойдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +16, +18 градусов, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидается небольшой, ночью местами умеренный дождь. Ветер южный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +15, +20.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +9, днем +17;
В Кондопоге ночью +13, днем +18;
В Медвежьегорске ночью +12, днем +17;
В Олонце, Пудоже ночью +11, днем +19;
В Сегеже ночью +12, днем +18;
В Сортавале ночью +11, днем +17;
В Суоярви ночью +11, днем +16.