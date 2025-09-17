17 сентября 2025, 17:43
Культура

Алые паруса над Онего привлекли мало зрителей

Маленький аналог Петербургского праздника не имеет большой популярности в Петрозаводске
Алые паруса над Онего
фото: Петрозаводск говорит

В минувшие выходные в Петрозаводске вновь прошел фестиваль «Алые паруса над Онего» (0+). Праздник состоялся на территории морского историко-культурного центра «Полярный Одиссей». Несмотря на насыщенную программу и зрелищность алых парусов, очень немногие петрозаводчане оценили усилия организаторов.

 

Нынешний фестиваль посвятили 180-летию Русского географического общества. Открыли Поморскую школу традиционного судостроения и мореходства. Провели мастер-классы по народной гребле. Подготовили концерт, катание на исторических судах, а также фотосессию на палубе бригантины «Полярный Одиссей».

Еще в 2021 году Владимир Любарский, будучи мэром Петрозаводска, планировал сделать масштабный праздник для выпускников, примерно как в Санкт-Петербурге. Потом «Алые паруса» планировали проводить ежегодно, в рамках празднования Дня города. Но как-то не задалось. 

