16 сентября 2025, 11:46
Происшествия

Молодой жительнице Карелии вонзили нож в грудь

В Питкяранте местный житель задержан по подозрению в покушении на убийство жены
Нож в руке
Фото: freepik

В Питкяранте возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины. Он подозревается в покушении на убийство своей жены, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, 14 сентября в своей квартире между супругами произошла ссора на почве ревности. Мужчина взял нож и вонзил его в грудь женщины, после чего ушел. Пострадавшей была своевременно оказана медицинская помощь, она выжила.

Подозреваемый был задержан в городе. Свою вину он полностью признал. Следствие будет просить суд арестовать мужчину.

