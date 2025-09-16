Молодой жительнице Карелии вонзили нож в грудь

В Питкяранте возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины. Он подозревается в покушении на убийство своей жены, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, 14 сентября в своей квартире между супругами произошла ссора на почве ревности. Мужчина взял нож и вонзил его в грудь женщины, после чего ушел. Пострадавшей была своевременно оказана медицинская помощь, она выжила.

Подозреваемый был задержан в городе. Свою вину он полностью признал. Следствие будет просить суд арестовать мужчину.

