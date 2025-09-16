16 сентября 2025, 11:46
Молодой жительнице Карелии вонзили нож в грудь
В Питкяранте местный житель задержан по подозрению в покушении на убийство жены
Фото: freepik
В Питкяранте возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины. Он подозревается в покушении на убийство своей жены, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, 14 сентября в своей квартире между супругами произошла ссора на почве ревности. Мужчина взял нож и вонзил его в грудь женщины, после чего ушел. Пострадавшей была своевременно оказана медицинская помощь, она выжила.
Подозреваемый был задержан в городе. Свою вину он полностью признал. Следствие будет просить суд арестовать мужчину.
