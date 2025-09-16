В зоне боевых действий погиб 21-летний военный из Карелии

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Иван Савин. Об этом информирует паблик администрации Сегежского округа.

Военнослужащему был всего 21 год. Он служил гранатометчиком мотострелкового отделения.

Отмечается, что мать Ивана Савина ждет домой мужа и второго сына, которые также служат на СВО.

Церемония прощания с погибшим военнослужащим пройдет 18 сентября на площади Мира в Сегеже.

Напомним, ранее сообщалось о гибели в зоне боевых действий жителя Кеми Альберта Слукина.