18 сентября 2025, 16:53
Ряд продуктов подешевел в магазинах Карелии
Цены на продукты питания изменились в республике за неделю
Фото: freepik
В Карелиястате рассказали об изменении цен на основные продукты в республике за неделю с 9 по 15 сентября. Информация приведена на сайте ведомства.
Так, за неделю подешевели картофель (3,7%), огурцы (2,4%), яблоки (2%), свекла (1,4%). Также снизились цены на хлеб, соль, вареную колбасу и муку (1,2 - 2,4%).
В то же время подорожали помидоры (4,1%), морковь (2,6%), баранина (2,1%), подсолнечное масло, сыры (1,4%).
Мониторинг цен на продукты ведется в магазинах Петрозаводска, Сегежи и Костомукши.
Ранее сообщалось о росте цен на топливо в Карелии.