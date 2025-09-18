Ряд продуктов подешевел в магазинах Карелии

В Карелиястате рассказали об изменении цен на основные продукты в республике за неделю с 9 по 15 сентября. Информация приведена на сайте ведомства.

Так, за неделю подешевели картофель (3,7%), огурцы (2,4%), яблоки (2%), свекла (1,4%). Также снизились цены на хлеб, соль, вареную колбасу и муку (1,2 - 2,4%).

В то же время подорожали помидоры (4,1%), морковь (2,6%), баранина (2,1%), подсолнечное масло, сыры (1,4%).

Мониторинг цен на продукты ведется в магазинах Петрозаводска, Сегежи и Костомукши.

Ранее сообщалось о росте цен на топливо в Карелии.