В Петрозаводске пройдет молодежный форум «Умей дружить»

В Петрозаводске впервые пройдет молодежный форум «Умей дружить» (6+). Активная молодежь Карелии не просто придумывает проекты, а еще и выигрывает гранты на свои идеи и мечты.

Алексия Вячеславова - ученица 9 класса гимназии №17, одна из самых юных победителей грантового конкурса Росмолодежи. В свои 15 лет Алекса не только руководит клубом дипломатии в своей школе, но и изучает несколько иностранных языков, является волонтером и активным участником «Движения первых». А уже в этом году организует большой молодежный форум, который пройдет в Петрозаводске.

В нашей студии представитель «Движения первых» Светлана Николаева рассказала, что общественной организации и общественной жизни Карелии очень повезло, потому что карельская молодежь активная и умная. И Алекса этому пример.

А какие еще проекты реализует активная молодежь и что ждет участников на форуме - подробнее в нашей программе.