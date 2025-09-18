18 сентября 2025, 20:15
Общество

В Петрозаводске пройдет молодежный форум «Умей дружить»

О молодежных проектах Карелии рассказали в программе «Гость в студии» 
Молодежные проекты Карелии
фото: Петрозаводск говорит

В Петрозаводске впервые пройдет молодежный форум «Умей дружить» (6+). Активная молодежь Карелии не просто придумывает проекты, а еще и выигрывает гранты на свои идеи и мечты. 

 

Алексия Вячеславова - ученица 9 класса гимназии №17, одна из самых юных победителей грантового конкурса Росмолодежи. В свои 15 лет Алекса не только руководит клубом дипломатии в своей школе, но и изучает несколько иностранных языков, является волонтером и активным участником «Движения первых». А уже в этом году организует большой молодежный форум, который пройдет в Петрозаводске.

В нашей студии представитель «Движения первых» Светлана Николаева рассказала, что общественной организации и общественной жизни Карелии очень повезло, потому что карельская молодежь активная и умная. И Алекса этому пример.

А какие еще проекты реализует активная молодежь и что ждет участников на форуме - подробнее в нашей программе.

Обсудить
Метки: 
Движение первых
гимназия № 17
Школьники Карелии
гранты
Молодежные проекты