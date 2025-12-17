В Карелии создают два новых национальных туристических маршрута

Встреча состоялась 17 декабря в Москве. На ней Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о создании в республике двух новых национальных туристических маршрутов. Оба разрабатывают в сотрудничестве с другими регионами страны.

«Великий Русский Северный Путь» – уникальный туристический проект, связывающий 12 регионов России и пролегающий от Московского Новодевичьего монастыря до Соловецкого архипелага. Его основная цель – познакомить путешественников с богатством русской истории, архитектуры, природы и духовной культуры. Основные этапы маршрута включают Москву, Тверскую область, Ярославль, Вологду, Великий Устюг, Архангельск, Карелию и Соловецкий монастырь. Этот путь призван продемонстрировать разнообразие и красоту российского Севера, привлечь туристов и стимулировать экономическое развитие регионов.

В Республике Карелия маршрут пройдет в границах Онежского и Ладожского озер, через карельские монастыри и древние храмы, город Петрозаводск и остров Кижи. Южная часть маршрута имеет хорошую развитую туристическую инфраструктуру. В северной точке маршрута в этом году завершено создание инфраструктуры на объекте ЮНЕСКО Беломорских Петроглифах – визит-центра, гостиницы с рестораном и транспортной инфраструктуры»,

- поделился Артур Парфенчиков.

Второй межрегиональный национальный маршрут «Онежский вояж» в Карелии создают совместно с Вологодской и Ленинградской областями. Маршрут предложит уникальную возможность познакомиться с красотами Северо-Запада, насладиться удивительной природой, посетить старинные деревни и узнать самобытную культуру Русского Севера. Основными точками маршрута на территории Карелии будут музей-заповедник «Кижи», археологический комплекс «Онежские петроглифы» и город Петрозаводск. «Онежский вояж» станет частью масштабной туристической сети Северо-Запада России и дополнит два действующих маршрута. Речь о Национальном маршруте «Энергия Ладоги», проходящем вдоль берегов Ладожского озера, а также о Гранд-туре «Вся Карелия», объединяющий природные и культурные объекты нашей республики и Ленинградской области.

Новый проект создаст единое туристическое кольцо – Ладожско-Онежский кластер, где каждый регион представит свою аутентичную культуру, ремесла и природные особенности. Запуск маршрута планируется в 2026 году»,

- сообщил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что туристическая отрасль региона демонстрирует устойчивый рост и динамично развивается. По оперативным данным, в январе-октябре 2025 года республику уже посетило 1 млн 360 тысяч человек, что на 44 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика обусловлена активным развитием дорожной инфраструктуры в Карелии. Только в этом году в республике планируется ввести в эксплуатацию более 170 км региональных автодорог. Продолжают в регионе расширять авиасообщение: Петрозаводск связан прямыми авиаперелетами с Москвой, Калининградом, Екатеринбургом, Минеральными Водами, Сочи, Казанью и Махачкалой. Ведется работа по запуску самолетов в Минск и Мурманск, а также другие города России.

Среди значимых факторов стабильного развития туристической отрасли в Карелии также повышение привлекательности традиционных маршрутов – например, остров Кижи теперь доступен в любое время года благодаря новой автомобильной дороге до Оятевщины. Важную роль играет и расширение номерного фонда.

Всего в республике действует почти тысяча объектов размещения более чем на 21 тысячу мест. Только в этом году в городе Сортавала открываем 5 новых гостиниц. К 2030 году мы ставим перед собой задачу повысить турпоток в республику до 3 млн туристских поездок, что потребует увеличения номерного фонда. Благодаря реализации более ста инвестиционных проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в республике появится еще 10 тысяч мест размещения. Общий объем инвестиций по проектам составляет свыше 45 млрд рублей»,

- сказал Артур Парфенчиков.

Также отметим, что календарь мероприятий в Карелии ежегодно наполнен яркими событиями, которые привлекают туристов со всей страны. Например, Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony собирает до десяти тысячи зрителей, а фестиваль «Воздух Карелии» в этом году посетили 45 тысяч человек.

