Рядом со стадионом в Петрозаводске возникла стихийная свалка

В сквере стадиона «Локомотив», расположенном рядом с Муезерской улицей и кадетским корпусом в Петрозаводске, возникла стихийная свалка. О мусорной проблеме сообщила неравнодушная горожанка в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

По ее словам, неизвестные регулярно привозят мусор в сквер.

«В эти выходные кто-то уже в третий раз привез отходы от своей предпринимательской деятельности и, уже не стесняясь, совсем вывалил это прямо на пустыре, где теперь приезжие машины ставят. Это шок, до слёз прямо»,

— написала автор поста.

Летом, по словам женщины, эти же неизвестные привозили в мешках испорченную картошку и лук, а осенью рядом с первой кучей полуразложившихся овощей появилась вторая – огурцы в коробках.

Петрозаводчанка отмечает, что стадион никем не убирается, а чистоту здесь удается навести только во время весенних субботников. Женщина обращается к городской администрации с просьбой навести порядок на территории сквера, а также берегов Неглинки, которые тоже превратились в свалку.

Автор поста предлагает варианты решения проблемы: установить камеры и контейнеры для мусора.