Стало известно, какими редкими видами спорта занимаются в Карелии

Жители Карелии пробуют себя в таких редких видах спорта, как: сверхлёгкая авиация, прыжки на лыжах с трамплина, радиоспорт, спортивно-прикладное собаководство. Такие данные озвучили в Карелиястате.

Популярными видами спорта среди наших земляков являются футбол, плавание, лыжные гонки и фитнес-аэробика.

Для спортсменов и любителей активного образа жизни работали стадионы, спортивные залы, плавательные бассейны и прочие спортивные объекты — всего 1480.

На начало 2025 года в республике 279,8 тысяч человек занимались физкультурой и спортом, а две тысячи работников физической культуры ежедневно вели их к победам.

