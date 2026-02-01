В России изымают «красивые» автомобильные номера

Автомобильные номера с буквами ЕКХ («еду как хочу») больше не регистрируют в России.

Mash и федеральные СМИ сообщили, что не просто «красивые», но блатные номера изымают ради безопасности самих владельцев, так как номера машин с этими тремя буквами ассоциируются с силовиками и могут привлечь внимание иностранных спецслужб и недоброжелателей.

По информации Mash, в Нижнем Новгороде госномер с ЕКХ изъяли у местного жителя в ГАИ, сославшись на распоряжение – в связи с ограничениями для предотвращения компрометации информации, прописанными в федеральных законах №144 «Об оперативно-розыскной деятельности» и №57 «О государственной охране».

Исключение госномеров из оборота также поможет и безопасности на дорогах, так как владельцы подобных номеров пытаются создать привилегированный статус на дороге.

Номера с буквами ЕКХ в 1996 году были у служебных автомобилей чиновников и силовых ведомств (ФСБ и Федеральной службы охраны), но со временем они стали доступны и обычным автолюбителям. Хотя номера уже не имеют статуса на дороге, репутация за ними закрепилась.

По предварительным данным, госномер могут полностью вывести из оборота. В Госавтоинспекции их уже не регистрируют при смене транспорта.