Карелию поштормит недолго – ветер надвигается на регион

Ветер усилится, пойдет снег, а температура воздуха ожидается в пределах минус 14 градусов в дневные часы. На фоне 30-градусных морозов это выглядит как потепление.

Изменения в погоде обещают уже с понедельника, 2 февраля, в южных районах Карелии, а со вторника – в центральной и северной частях. Как прогнозирует паблик «Погода Петрозаводска и Карелии», температура воздуха в дневные часы составит -9, -14 градусов, ночью – 13, -18. Будет облачно, местами будет идти небольшой снег. Порывистый ветер тянет в регион циклон, который надвигается с юго-востока.

В центре и на юге Карелии 1 февраля скорость северного и северо-восточного ветра 4-9 метров в секунду, но порывы будут достигать до 10-15 метров в секунду.

«Штормить будет недолго, уже 3 числа во второй половине дня ветер успокоится», - прогнозируют в сообществе.