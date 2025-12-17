17 декабря 2025, 20:00
Дороги в Карелии покрылись ледяной глазурью

На территории республики прошел ледяной дождь
дорога после ледяного дождя
Фото:"Петрозаводск говорит"

В ночь с 16 на 17 декабря ледяные капли дождя покрыли ветви деревьев, машины, провода и дороги.

«Сегодня утром добраться до работы было настоящим испытанием. Ледяная корка покрыла все вокруг, и даже чистый асфальт на тротуарах обманчив – он скользкий, и его не посыпали песком или реагентами. Водители тоже едут с предельной осторожностью, буквально ползут по дороге. Странно, о таких катаклизмах нас синоптики совсем не предупреждали»,

— удивляется жительница Пряжинского района.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что зимняя дорога требует к себе ответственного отношения прежде всего со стороны водителя. Абсолютно безопасных трасс не бывает.

