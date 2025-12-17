17 декабря 2025, 16:17
Свиристели прилетели в Петрозаводск

Огромные стали свиристелей замечены на Кукковке
фото: Петрозаводск говорит

Наш оператор Евгений Евдокимов снял стаи свиристелей, которые прилетели в Петрозаводск на зимовку. Они облюбовали деревья рябин на Кукковке, ягоды исчезают с большой скоростью, как после налета саранчи.

 

 

Как говорят специалисты, прожорливость свиристелей положительно влияют на распространение семян ягодных деревьев - семена перевариваются далеко не всегда.

На севере свиристелей можно увидеть только зимой. Они остаются здесь до середины весны, а прилетают чаще всего в ноябре. Но в этом году из-за теплой осени и позднего наступления зимы миграция произошла позже.

Свиристели собираются в большие стаи - сотни, а иногда и тысячи птиц. Размножаются летом. Питаются, в основном, ягодами рябины. 

птицы
зима
Карелия
Петрозаводск
