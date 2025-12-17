17 декабря 2025, 17:20
Драчун заплатил за глаза жертвы 10 тысяч
Жертва получила от драчуна 10 тысяч, чтобы опять видеть
Фото: freepik
В Сортавальском городском суде взыскали компенсацию с ответчика, который избил жертву и сломал ей очки. Сумма составила десять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
В городе Сортавала во дворе жилого дома произошла драка. Ответчик нанес физические травмы и моральный вред.
Суд встал на сторону потерпевшего и взыскал с ответчика 10 тысяч. В эту сумму входит материальный ущерб в размере расходов по приобретению новой оправы и линз для очков.