Драчун заплатил за глаза жертвы 10 тысяч

В Сортавальском городском суде взыскали компенсацию с ответчика, который избил жертву и сломал ей очки. Сумма составила десять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В городе Сортавала во дворе жилого дома произошла драка. Ответчик нанес физические травмы и моральный вред.

Суд встал на сторону потерпевшего и взыскал с ответчика 10 тысяч. В эту сумму входит материальный ущерб в размере расходов по приобретению новой оправы и линз для очков.