В столице Карелии позаботились о здоровье деревьев

В сквере Ленинградских ополченцев в Петрозаводске проводится формовочная обрезка 13 лиственниц. Об этом сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации источника, деревья находятся в умеренно-ослабленном состоянии. Часть лиственниц имеет сильно изреженную крону, два-три ствола. Есть деревья, чьи ветви направлены в сторону линии электропередачи. Кроме того, в сквере ежегодно происходит падение крупных ветвей.

Работы по «стрижке» включают в себя укорочение побегов лиственницы до 70 сантиметров, удаление обломанных, поврежденных и усохших ветвей. Формовочная обрезка способствует росту, поддержанию желаемой формы, обеспечит здоровое развитие и эстетическую привлекательность.

Повторные манипуляции с деревьями произойдут примерно через пять лет.