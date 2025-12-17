Кондитер из Петрозаводска создала летающий торт на юбилей Театра кукол

Этот антигравитационный торт создан в подарок от творческой лаборатории «Театрум» к 90-летию Театра кукол Карелии. Благородные цвета, золотые акценты и, конечно, золотая маска!

О мастере-кондитере Оксане Бессарабовой мы рассказывали ранее. Оксана стала победительницей Международного чемпионата по антигравитационным тортам в Москве и привезла золотую медаль. Готовилась Оксана к конкурсу две недели: начинала с чертежей, заканчивала выпеканием бисквита и установкой торта на специальную конструкцию. Кроме выставочного образца участники конкурса готовили такой же мини-торт для дегустации. Жительница Карелии покорила жюри по всем параметрам.

"В этом торте мы попытались передать величие и уникальность архитектурного ансамбля Кижи, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждая деталь - от куполов церкви до деревянной текстуры выполнена вручную с любовью и вниманием к деталям", - рассказала Оксана.

В марте 2026 года петрозаводский кондитер снова поедет на этот чемпионат в Москву. Пока секрет, чем на этот раз она будет удивлять жюри.