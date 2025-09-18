Текст: Максим Мазуровский, фото: сгенерированы нейросетью по заказу автора

За последние 15-20 лет технологии незаметно стали посредниками во всех сферах нашей жизни. Мы доверяем алгоритмам подбор новостей, музыки, покупок и даже спутников жизни. Социальные платформы знают о наших предпочтениях больше, чем близкие люди.

Сегодня нейросети помогают журналистам, дизайнерам, ассистентам и представителям десятков других профессий. Они ускоряют рутину и генерируют идеи. В российской медиасфере крупные издания уже используют их для автоматического перевода новостей с иностранных языков, генерации спортивных сводок и создания контента для социальных сетей. РИА Новости и другие агентства тестируют алгоритмы, способные писать корректные новостные заметки за секунды.

Сбербанк и Тинькофф активно внедряют чат-ботов и алгоритмы принятия решений по кредитам, которые уже обрабатывают миллионы заявок без участия специалистов. На российских складах и в логистических центрах роботизация идёт семимильными шагами — от автоматических сортировщиков до беспилотных курьерских служб в Москве и Санкт-Петербурге.

А что произойдет, когда их продуктивность превысит не среднего специалиста, как сейчас, а лучшего профессионала в отрасли? Будут ли компании платить людям, если алгоритмы сделают всё быстрее, качественнее и без выходных?

История технологий показывает: всё, что можно алгоритмизировать — будет алгоритмизировано. Экономическая логика проста: зачем платить за то, что можно получить бесплатно или значительно дешевле?

Четвёртая революция: почему на этот раз всё иначе

Мы живём в эпоху четвёртой технологической революции, но она фундаментально отличается от предыдущих:

Первая промышленная революция (1760-1840) заменила мускульную силу, но создала фабрики. Вторая революция (1870-1914) механизировала производство, но породила новые профессии. Третья революция (1960-2000) компьютеризировала расчёты, но создала IT-индустрию.

Обратите внимание: у общества были десятилетия на адаптацию, и технологии заменяли отдельные функции, но человек сохранял контроль.

Современная революция иная

Скорость: изменения происходят за 5-10 лет вместо поколений.

Универсальность: алгоритмы замещают не функции, а когнитивные способности.

Отсутствие убежищ: нет сфер, защищённых от автоматизации.

Самое главное: нейросети учатся быстрее, чем человек переучивается.

Взгляд в будущее: перспектива общего интеллекта (AGI)

Сегодняшний ИИ — узкоспециализирован. Один алгоритм пишет тексты, другой распознает изображения, третий играет в шахматы. Представьте искусственный общий интеллект (AGI) — систему, способную понимать, учиться и применять знания в любой области, как человек. Такой ИИ сможет ставить диагнозы, писать симфонии, ремонтировать машины и изучать новые языки — фактически, выполнять любую интеллектуальную работу.

AGI пока не существует, но его создание — главная цель исследований в области ИИ. Достижение этой цели навсегда изменит мир.

Что говорят создатели технологий?

В отличие от политиков и журналистов, разработчики ИИ открыто говорят о рисках:

Илон Маск (Tesla, xAI): «ИИ превзойдет человека по интеллекту. Это одна из самых больших угроз существованию человечества»

Сэм Альтман (OpenAI): «AGI изменит всё. Нам нужно готовиться к последствиям уже сейчас»

Демис Хассабис (Google DeepMind): «Изменения будут в 10 раз мощнее промышленной революции.

Это не паникёры или алармисты — это люди, которые лучше других понимают возможности технологий, которые они сами и разрабатывают.

Почему замещение неизбежно: экономическая логика

Замена человека алгоритмами обусловлена простой экономикой:

- Работают 24/7 без перерывов и усталости;

- Не требуют зарплаты, отпусков, больничных;

- Мгновенно масштабируются (одна программа = миллионы копий);

- Постоянно совершенствуются без дополнительного обучения;

- Не создают трудовых конфликтов.

Реальность такова: в перспективе одного поколения (15-20 лет) большинство человеческих функций как трудового и интеллектуального ресурса будет выполняться алгоритмами эффективнее и дешевле.

Загляните в любой крупный супермаркет — кассы самообслуживания уже заменили десятки рабочих мест кассиров. На улицах Москвы ездят роботы-курьеры Яндекса, доставляя посылки без участия человека. Amazon создал полностью автоматизированные склады, где роботы выполняют всю работу по поиску, сортировке и перемещению товаров.

В банках выдача кредитов и обработка документов уже поручена алгоритмам — они принимают решения быстрее и объективнее сотрудников. Роботы-хирурги выполняют сложные операции с большей точностью, чем люди — они не устают, не дрожат руками и не допускают ошибок из-за эмоций.

Возможные сценарии будущего

Перед лицом этих изменений человечество ищет пути адаптации. Рассмотрим основные сценарии, обсуждаемые экспертами.

1. Социальная трансформация (средняя вероятность)

Суть: адаптация через базовый доход, перераспределение благ и создание новых экономических моделей.

Препятствия: требует политической воли и международного сотрудничества, которых сегодня нет.

Риски: приведёт к потере смысла жизни из-за ненужности.

2. Технологическая аристократия (высокая вероятность)

Суть: формирование общества, где владельцы технологий и алгоритмов концентрируют богатство, власть и возможности новых технологий.

Риски: беспрецедентное неравенство, потеря социальных лифтов, цифровое расслоение.

3. Симбиоз человека и ИИ (низкая вероятность)

Суть: люди не конкурируют с алгоритмами, а управляют ими, используя как инструменты.

Условия: требует массового переобучения и развития уникально человеческих качеств.

4. Социальный коллапс (средняя вероятность)

Суть: быстрое замещение рабочих мест приводит к массовой безработице и социальным потрясениям.

Последствия: подрыв стабильности, рост популизма, усиление авторитаризма.

Конечно, вероятности сценариев — предмет научных дискуссий, а не предопределённость.

Почему СМИ не говорят об этом открыто?

Обсуждение рисков ИИ остаётся на периферии медиапространства по нескольким причинам:

Сложность темы: трудно объяснять комплексные технологические и экономические процессы в формате новостей;

Когнитивный диссонанс: людям сложно признавать угрозы от технологий, которые делают жизнь удобнее;

Экономические интересы: медиа зависят от рекламы технологических компаний;

Страх паники: редакции опасаются вызывать массовую тревогу без готовых решений.

Это не «заговор молчания», а совокупность экономических и психологических факторов.

Время честного разговора

По оценкам экспертов, следующее десятилетие станет решающим:

До 2030 года: подготовка к массовой автоматизации интеллектуального труда. 2030-2035: пик трансформации рынка труда. После 2035: стабилизация новой экономической модели.

Финляндия с 2017 года тестировала выплату безусловного базового дохода: две тысячи безработных получали 560 евро в месяц без всяких условий — деньги не отменялись даже после трудоустройства. Цель — понять, поможет ли гарантированный доход людям активнее искать работу.

В 2018 году эксперимент свернули — правительство не захотело выделять дополнительные 40-70 миллионов евро. Бюджетные расходы оказались слишком высокими, а результаты — неоднозначными.

Билл Гейтс предложил другое решение — налоги на роботов: «Мы снимаем ограничения на замену работников складов, водителей, уборщиков. Пусть компании платят с роботов налоги, как с обычных сотрудников».

Нужен открытый диалог уже сейчас:

На индивидуальном уровне: развивать креативность, эмпатию и критическое мышление.

На общественном уровне: признать угрозу и начать дискуссию о перераспределении благ от автоматизации.

На государственном уровне: создавать системы поддержки и переобучения для исчезающих профессий.

На глобальном уровне: разрабатывать этические стандарты развития ИИ.

Как предупреждает историк Юваль Харари: «ИИ взламывает операционную систему нашей цивилизации — язык. Если мы не регулируем эту технологию, она может уничтожить основы демократии».

Цена бездействия — потеря контроля над будущим. Осознание масштаба вызовов — первый шаг к построению общества, где технология служит человеку, а не заменяет его.

Статья основана на анализе открытых заявлений технологических лидеров, академических исследований и данных о технологических трендах. Цель — не запугать, а начать важный разговор о будущем, которое мы создаём уже сегодня.

п.с. все картинки, а также часть текста для статьи сгенерированы нейросетью по заказу автора.