Вымогатель шантажировал УВД Петрозаводска, якобы взяв заложников

В 15.20 на пульт дежурного Управления внутренних дел Петрозаводска ровно двадцать лет назад поступил звонок. Неизвестный предупредил, что, если в течение часа ему не выдадут миллион рублей, он уничтожит заложников в гостинице «Северная».

К гостинице в центр города мгновенно были стянуты подразделения милиции и силы МЧС. Относиться к таким звонкам, как к чьим-то дурацким шуткам, никто намерен не был, ведь в те годы чего только не случалось. Памятен был захват заложников во время спектакля «Норд-Ост», который закончился так трагически. Сотрудники и постояльцы отеля были срочно эвакуированы. Начальник УВД Петрозаводска Сергей Самсонов доложил: «Информация противоречивая. Она проверялась. Непонятно было, информация исходила из гостиницы «Северной». Проводились спецмероприятия. Сделано осмотр, обход комнат. На сей момент пока информация не подтвердилась».

Милиции пришлось провести полное обследование здания: «Все номера были осмотрены. На предмет возможного нахождения заложников. Силами сотрудников УВД города Петрозаводска, представителей МВД, ГО и ЧС». За это время у здания гостиницы успели побывать и начальник Госкомитета по чрезвычайным ситуациями, и мэр Петрозаводска Виктор Масляков. Довольно быстро все оперативные мероприятия были закончены, постояльцы вернулись в свои номера, а сотрудники гостиницы – на рабочие места. Предстояло найти телефонного террориста, законодательство в отношении таких сильно изменилось – и, конечно, в худшую в сторону.

Встреча и общение с сотрудниками правоохранительных органов у граждан чаще всего не вызывала положительных эмоций. Так уж заведено, и это признавали сами милиционеры, что их профессиональное общение – это конфликтное общение. Однако, можно постараться общаться с людьми так, чтобы этот конфликт был сведен к минимуму. Этой непростой науке коммуникации обучали сотрудников МВД в республиканском учебном центре при министерстве внутренних дел Карелии.

Самое простое определение дали для начала сотрудникам ГИБДД, сидящим за партами: «Общение – это процесс взаимодействия двух или более людей». Они слушали преподавателя психологии Валерия Васколайнена, разговаривали друг с другом – и это тоже был процесс общения.

«Вы должны общаться с гражданами на том языке, который им понятен и приятен», - давал советы специалист.

Впрочем, не всегда водитель машины и сотрудник ГИБДД могли найти общий язык. Поэтому последовало уточнение: «За минимальное количество слов вы должны изложить максимальное количество информации. Чтобы у вас не было резонерства и пустословия. И это чаще характерно для тех, у кого речь не развита».

Полученные знания необходимо было закрепить на практике. Начались упражнения. Задача была такой: водитель на машине добирается из пункта А в пункт Б, на дороге стоит ограничение по скорости. И на выезде из населенного пункта дежурят сотрудники ГИБДД. Два вызванных «артиста» справились с задачей, они довольно верно передали диалог, который обычно происходит в таких случаях. Присутствующие в классе расслабились, смеялись. Возможно, им было полезно посмотреть на себя со стороны, изменить свое поведение. Учащийся учебного центра Андрей Герсинов был уверен: «Я встречался с нарушителями. Как ты к нему относишься – так и он к тебе относится». «Нецензурные слова, мат должны быть исключены из нашей лексики», - такого правила придерживался учащийся Игорь Пислягин.

У ребят было время отшлифовать свое поведение, лексику и многое другое, что входило в основы профессиональной культуры милиционера. Некоторая методика даже выходила за рамки изучаемого предмета – все вместе ученики собирались дружно и сплоченно сходить в кино. Ждали вот только, когда зарплату дадут.

Мэр Петрозаводска встретился с руководителями ПетрГУ. Ученые вуза предложили свою помощь городским властям. И были готовы подписать к градоначальником соответствующий договор.

Ученые предложили Виктору Маслякову вполне конкретную вещь: создать оперативную карту управления городом на основе высоких технологий. Такая система могла помочь не только знать, что происходит в городе, но и управлять различными процессами. Например – транспортными.

«Можно сделать математическое моделирование, которое позволяет оптимизировать, допустим, сколько нужно транспорта, по какому маршруту должен идти транспорт с точки зрения максимального пассажирооборота. Оптимизировать расстояние. И соответственно – уменьшить расходы на содержание транспорта»,

- пояснил идею ректор ПетрГУ Виктор Васильев.

Виктору Маслякову эта идея очень понравилась. Тем более, сказал он, были и потенциальные инвесторы, готовые вкладывать большие деньги в городской транспорт. «Вкладывать мы будем все – и в троллейбусы, а кто-то в автобусы. Это солидные люди, которые преуспели в бизнесе в городе Петрозаводске», - заявил Масляков. Представители университета и глава городской администрации пока не подписали договора о сотрудничестве. Но обе стороны надеялись, что это произойдет в ближайшее время.

Таким было 27 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.