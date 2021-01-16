Пешеходам и водителям Петрозаводска надоели потухшие светофоры

Неработающие светофоры в Петрозаводске ровно 20 лет назад уже всем надоели. Особенно острой была ситуация на перекрестках города перед Новым годом. После праздников ответственные и безответственные лица пытались выяснить: кто виноват в том, что светофоры гаснут? Уже два раза в Петрозаводске Гостранссигнал отключал светофоры, потому что город им не платил и задолжал ощутимо. Но тогда не все светофоры гасли сразу. В мэрии утверждали, что специалисты Гостранссигнала намеренно оставили предновогодний Петрозаводск без привычной иллюминации на дорогах.

«С утра светофоры еще работали, - удивлялся Сергей Филатов, начальник отдела транспорта и связи мэрии. - Днем бригада электриков предприятия Гостранссигнал сделала объезд и большую часть светофоров отключила. 19 из них были просто переведены в режим «желтого сигнала» (то есть, как в ночное время), а еще 20 были разобраны, то есть из них сняты контроллеры».

Но в Гостранссигнале считали такое толкование событий дезинформацией. Директор предприятия Алексей Конарев заявил: «Мы специально светофоры не отключали. Мы уже с 3 января начали работу по профилактике нашей аппаратуры, контроллеров. Вы сейчас можете посмотреть, в каком она состоянии. Она не обновлялась уже 8 лет. Все работает на износ». Сомнительно, правда, что большинство светофоров могли сломаться в одночасье. Но дело в другом — счет у предприятия, действительно, был заблокирован. По налогам оно уже задолжало 3 миллиона. С конца декабря его директор пытался урегулировать ситуацию, просил город выплатить хотя бы сто тысяч рублей из миллионного долга. Но ему в этом отказали. Хотя в мэрии утверждали, что долг были готовы погасить. «Мы предприняли меры для того, чтобы счет был разблокирован. Деньги были запланированы в последний день года. И третьего числа были сразу зарезервированы деньги для этого предприятия. Сейчас счет разблокирован», - говорил чиновник Филатов.

Но как ни странно, деньги из мэрии не пришли, и это подтвердили документы от 15 января. Счет предприятия пустовал и так и был заблокирован. Гостранссигнал был готов обсуждать с мэрией любые варианты погашения этого долга.

«Если бюджет должен нам, и мы должны налоги в бюджет, то давайте примем нестандартное решение, я уже говорил Анатолию Ивановичу Булдакову (руководитель налоговой службы города — прим.ред.). Составьте документ, погасите эти долги, налоги — вам виднее. Пусть мэрия возьмет на себя их, нужно же смотреть правде в глаза!», - уверял директор Конарев. Но мэрия не только не шла навстречу, но и заставляла неплатежеспособное по ее вине предприятие оплачивать долг за электричество. От этой свистопляски страдали пешеходы и водители. Пока не было смертельных случаев, но никто не знал, куда может завести этот конфликт.

На стене петрозаводской школы №46 появилась мемориальная доска памяти одного из учеников этого учебного заведения — Алексея Сиверикова, погибшего в Аргунском ущелье за год до этого. День 15 января стал отныне для школы Днем памяти. Алексею было всего 22 года. Он погиб на войне в Чечне, и на стене его родной школы была торжественно открыта мемориальная доска. Всего таких досок на стенах школ Петрозаводска было уже пять. Пять молодых петрозаводчан погибли в Чечне, призванные на срочную службу. Алексей Сивериков, бывший ученик 46-ой школы — один из них. Он ушел на войну не со школьной скамьи, а из строительного техникума, который закончить не успел. Сначала хотел отдать долг Родине.

«Он был очень добрым, спокойным. Трудолюбие — одна из его основных черт. Безотказный. Помогал во всем — и классному руководителю, и одноклассникам. Особенно любил ходить в походы, и когда мы ходили, он был незаменимый костровой, помогал во всем», - рассказала Татьяна Гайдина, классный руководитель погибшего юноши. За организацию памятного знака взялись депутаты Петросовета, но его открытия и они, и школа, и родители ждали с сентября. «В день встречи выпускников мы узнали о его гибели. Очень страшно и горько. Долго не верили. А когда хоронили его в День святого Валентина, такой праздник для молодых людей — День влюбленных, то это было вдвойне тяжело», - говорила учительница.

Алексея похоронили на Сулажгорском кладбище, наградили посмертно Орденом Мужества. Те, кто выступал на открытии памятной доски тоже говорили о мужестве. О мужестве учить и воспитывать детей, которым приходится взрослеть в эпоху войны. Все собравшиеся на митинге выразили надежду, что подобный печальный день в истории школы останется единственным. «Память о нем всегда будет в наших сердцах», - говорили учителя.

Петрозаводской Детской художественной школе исполнилось в 2001 году 35 лет. Этот юбилей школа отметила выставкой работ своих выпускников. За эти годы работы школа вырастила немало талантов. Многие ее выпускники стали профессиональными художниками. Первый директор ДХШ Юрий Высоковских рассказал: «В эти 35 лет вмещаются уже два поколения. И на этой выставке мы уже видим итоги не только нашей школы, а то, что мы заронили какое-то семя, это самое главное, чем мы занимаемся. Выпускаем мы детей еще молодых, мы им даем путевку в жизнь».

Конечно, не все выпускники художественной школы становятся профессионалами. К этому преподаватели и не стремятся. Но трудно переоценить вклад школы в общую культуру своих учеников, а следовательно — и культуру города. На выставке были представлены работы не только живописцев, но и дизайнеров, архитекторов, прикладников. «Выпусков много. Нам даже тяжело считать, мы недавно пытались цифры поднять — это невозможно. Но главное, что из школы вышло где-то полторы тысячи выпускников. Из которых 50 человек на этой выставке принимают участие. Наверное, столько же не принимают участие, потому что живут в других городах и странах», - рассказал Вячеслав Поляков, преподаватель школы.

Когда-то обучение в школе было бесплатным. Но жизнь внесла свои коррективы. И Детская художественная школа тоже начала взимать плату за обучение. «Конечно, много проблем. То, что стоит дорого — краски, материалы, бумага — это все за счет родителей. Город, к сожалению, финансирует зарплату, как все бюджетные организации, и погашает коммунальные платежи. Поэтому школа, чтобы сделать эту выставку, изыскивала средства, зарабатывала, чтобы выпустить каталог, сделать приятный вечер для выпускников. То есть как-то выкручиваемся», - рассказал Александр Белоусов, тогдашний директор школы.

Школа выживала и успешно. Радостно было смотреть на светлые лица присутствующих и на их работы, слушать музыку квартета «Reel», лидер которого Александр Леонов — также один из талантливых выпускников школы. Сегодня поздравляем всех причастных с очередным юбилеем — 55-летием!

Таким было 16 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото wik-end.com)