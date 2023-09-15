За стражами порядка в Петрозаводске стали наблюдать по видео

Тогдашний мэр Петрозаводска Виктор Масляков ровно двадцать лет назад проехал по четырем отделениям милиции города, побывал он также в батальоне патрульно-постовой службы. Целью поездки стало подведение итогов работы Управления внутренних дел за год. В Зарецком отделе милиции, о котором журналистам телеканала «Ника Плюс» доводилось снимать, как сугубо положительные репортажи, так и весьма неоднозначные, за прошедший год появилось шесть молодых сотрудников. Личный состав этого подразделения был укомплектован на 100%. Так было тогда во всех отделах петрозаводской милиции. А вот в 2002 году тех, кто должен был охранять покой, было чуть более половины. Медленно, но все же менялась техническая база нашей правоохранительных органов. В Зарецком отделе установили систему внутреннего видеонаблюдения. Власти заверили, что такая система безопасности появится в каждом из отделений.

«Очень много жалоб от граждан на действия сотрудников милиции, на их правомерность, - отметил Сергей Самсонов, начальник УВД Петрозаводска. – Проводятся служебные проверки, чтобы эти проблемы снять. Чтобы принимать более обоснованные решения, устанавливается система видеонаблюдения, контроля с большим объемом памяти».

Дальше планировалось, что камеры появятся на проспекте Ленина и на набережной, уже целый год мэр Масляков пытался усилить контроль за местами народного гуляния. Так что предполагалось, что милиционерам станет работать проще, а горожанам – жить спокойней.

В Петрозаводске прошли финальные соревнования по пожарно-прикладному спорту. В них участвовали команды из Кондопоги, Пудожа, Сегежи, Костомукши, а также несколько петрозаводских команд. Среди участников были те, которыми по-настоящему могла гордиться наша республики. Один из них – Александр Драница, который был старейшим участником соревнований. Работал он оперативным дежурным в Управлении пожарной службы. Начиная с 70-х годов в подобных соревнованиях он участвовал не раз, и всегда показывал хорошие результаты. «В 1982 году я показал лучший результат на тот момент, норматив мастера спорта. Но сорвался во второй попытке. На последнем этаже. Если бы я сумел то упражнение выполнить, то я думаю, рекорд до сих пор остался бы непобит».

Любимый вид соревнования Александра – подъем по лестнице в окно многоэтажки. Он считал, что именно в этом виде можно показать всю свою сноровку. И соревновался он с молодыми спортсменами наравне. Других он оценил высоко: «Достойно выступили. Два человека выполнили норматив мастера спорта. Что касается Карелии, все идет хорошо. Остается только пожелать не останавливаться на достигнутом. Во всяком случае, меня радует, что рекорды обновляются».

На работе Александру приходилось следить за оперативной обстановкой по всей республике. Он также лично выезжал на тушение сложных пожаров в Петрозаводске и Прионежье.

Таким было 15 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.