Серьезную подготовку сотрудника МЧС показал юный петрозаводчанин

В Петрозаводске ровно 20 лет назад прошли республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту. Вероятно, мы бы не стали сегодня заострять внимание на событии, которое проходит ежегодно и почти никогда не отличается чем-то новым. Но состязания 2002 года, действительно, привлекли внимание журналистов! Уверены, этот репортаж и вам понравится.

Сложно сказать, сколько лет было самому старшему участнику – ведь все пожарные-спортсмены могли похвастать силой и молодостью. Но вот самому младшему из них было всего пять лет! И благодаря этому факту мы и помещаем этот репортаж в нашу рубрику, в которую собираем все самое интересное, что снимали журналисты телеканала «Ника Плюс».

На старте вместе со взрослыми с лестницей наперевес стоял маленький мальчик, которого звали Максим Климович. Этим видом спортом Максим стал заниматься благодаря отцу, который в те годы сам служил в подразделении МСЧ. Максим рассказал, как упорно тренируется. А вот о том, как волновался перед стартом, он умолчал. Признался только после забега, что состязаться со взрослыми ему было страшно. Если не считать выдающихся спортивных успехов Максима, во всем остальном это был обычный мальчуган. Как и все сверстники, он ходил в детский сад.

Кроме Максима в соревнованиях участвовали закаленные, проверенные в работе и спорте бойцы. Старший инспектор УГПС Александр Дубинин сообщил: «Участвуют в соревнованиях команды из Кондопоги, Костомукши, Пудожа, Петрозаводска и Сегежи. Три возрастных группы».

Из лучших спортсменов районов затем будет составлена сборная республики, которая отправлялась защищать честь Карелии на российских соревнованиях. Место в ней для Максима Климовича уже зарезервировали. Впрочем, не на сезон 2002 года. Обещали подождать, пока он подрастет.

Кто-нибудь знает Максима? Стал ли он сотрудником МЧС, как его отец? Расскажите в комментариях!

«Петрозаводск – город рабочий». Под таким названием в школе №43 открылась выставка, посвященная 300-летию столицы Карелии.

Поисково-исследовательская деятельность школьников позволила представить на выставке документы, фотографии, памятные знаки, имеющие отношение к истории крупнейших предприятий Петрозаводска, которые и в начале двухтысячных оставались форпостом промышленности нашего города и республики – например, ОТЗ. Заведующая кафедрой музейной педагогики школы №43 Ирина Сергеева рассказала: «Наш город возник 300 лет назад, как заводская слобода вокруг Петровского завода, который во время Северной войны производил необходимые для России пушки. И то, что заведено было в городе 300 лет назад, и то, что продолжает жить, оно оказывает влияние на весь уклад жизни петрозаводчан».

На открытии присутствовали представители профсоюзов наших промышленных предприятий, министерства образования, а также учителя. И разумеется, сами учащиеся. Которые своей работой доказали, что связь поколений не прерывалась, и о трудовом опыте дедов и отцов молодежь знает и помнит.

Открывшаяся выставка стала первой из четырех запланированных в 2002 году специалистами музейно-образовательного комплекса «Родник», который существовал в школе с 1994 года. В том году школа №43 стала экспериментальной площадкой кафедры музейной педагогики. «На протяжении многих лет мы занимаемся образовательной педагогикой, как образовательной технологией. И есть в этом направлении определенные успехи. Мы обобщаем наш опыт. У нас есть публикации. И Девятая Всероссийская конференция «Музей. Образование. Культура» признала наш опыт, как уникальный», - сказала Ирина Сергеева.

Таким было 12 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.