Бюст лидера идей коммунизма сгрузили в подвал музея Карелии

В тот день ровно 20 лет назад в черте Петрозаводска стало одним памятником меньше. В Губернаторском саду, который в те годы еще был известен горожанам под именем Парка пионеров, демонтировали бюст Владимира Ленина. Городская власть в те годы обещала отреставрировать монумент вождя мирового пролетариата и водрузить его на месте первой маевки в районе Первомайского проспекта.

В нашем репортаже вы можете посмотреть архивные кадры – как Ленин красовался в Парке пионеров. Но с начала сентября 2002 года его уже там не было. Впрочем, не было уже и самого Парка пионеров. Он снова стал Губернаторским садом, как было до революции. Бюст работы Лео Ланкинена на протяжении нескольких десятилетий напоминал детям о заветах их общего дедушки. Наверное, вы знаете о том, что пионеров, как и октябрят называли «внучатами Ильича».

Памятник отправился на реставрацию – во всяком случае, такова была официальная версия администрации города. По информации, полученной из мэрии, специалисты обследовали бюст и обнаружили трещину в тыльной части головы. После ликвидации дефекта монумент обещали вернуть на всеобщее обозрение. Правда, в другой части города – на месте проведения первой маевки в 1906 году, о чем у нас в городе тоже имеется памятный знак. Сам же бюст вождя поместили в подвалы Краеведческого музея на Круглой площади (ныне – Национальный музей, прим.ред.). Туда его доставили утром безо всякой помпы, завернув в тряпочку. Опустить, точнее – скатить памятник вниз – оказалось делом нелегким. Извлечь его обратно будет явно еще сложнее, предрек журналист, который наблюдал за процессом.

Стоит напомнить, что это далеко не первое изображение вождя мирового пролетариата, покинувшее свое место в центре Петрозаводска. В начале 90-х тоже на реставрацию отправился гипсовый бюст Ленина, стоявший у входа в здание Педагогического университета. Обратно Ильич так и не вернулся. Хотя тогда же, в начале 90-х, над бронзовым бюстом Ленина работал скульптор Ченка Шуквани.

В середине сентября в музее завода «Авангард» открылась выставка моделей бронетехники. Журналисты отправились посмотреть, как идет подготовка экспозиции. Оказалось, за неполные сто лет в мире было разработано около 320 основных моделей танков. Некоторые из них послужили базой для создания для множества модификаций. Их число достигает нескольких тысяч. Так что коллекционерам есть где развернуться.

Понятно, что танки – это не марки и не фантики, собирать настоящие машины в своей коллекции могут себе позволить, скорей всего, человек десять на всей планете. Остальным приходится довольствоваться моделями. Однако простому российскому пенсионеру и заводские наборы были не по карману. Стоили они в те годы несколько сотен рублей. Пенсия у иных стариков была меньше тысячи. Так что петрозаводчанин Таге Матвеевич Сярки все свои модели делал сам, из картона. Причем, все они были выполнены в масштабе 1:25 в строгом соответствии с чертежами, по которым строились настоящие танки. «Танк – это противоречивый объект. Сгусток, как говорится, неразрешимых противоречий! – рассказывал автор экспозиции. – Потому что в танке должны сочетаться огонь (вооружение), броня и проходимость».

Первые попытки создать бронированную машину, способную участвовать в боевых действиях, предпринимались еще перед Первой мировой войной. Первый русский танк был построен по проекту капитана Лебеденко. Внешне он больше напоминал огромный трехколесный велосипед. Высота колес этой машины равнялась девяти метрам. Пробный экземпляр испытали в конце 1916 года. Он проехал около километра и застрял. Потом наступил 1917 год, российскому правительству стало не до внедрения технических новинок. Первый русский танк так и остался ржаветь на полигоне до начала двадцатых годов, когда был разобран на запчасти.

В том же 1916-м году, когда инженер Лебеденко воплотил свой полет мысли в металле, англичане впервые применили танки во Франции. 50 серийно выпущенных машин прибыли к театру боевых действий из Британии. Из-за технических проблем в атаку смогли пойти 35 из них. До немецких позиций добрались и вовсе десять. Но и этого оказалось достаточно. Фронт был прорван на четыре километра. При этом потери оказались минимальными. Британские генералы настолько впечатлились успехами нового оружия, что тут же заказали еще тысячу машин.

О роли одного отдельно взятого броневика напоминать нет необходимости (см.картину «Ленин на броневике»). Серийное производство танков в Советском Союзе началось в конце 20-х годов. Самой массовой из довоенных отечественных бронированных машин с полным основанием можно считать танк БТ-7. Во время Второй мировой войны в Карелии такие танки имелись у обеих сторон. Финская армия приняла на вооружение трофейные БТ-7, захваченные у Советской армии годом ранее в ходе Зимней войны. С девятнадцати из них этих танков были сняты родные башни, а вместо них установлены гаубицы британского производства. Получилось нечто вроде самоходных орудий. Трофейный БТ-7 с двумя пулеметными башнями открывал в сентябре 1941 года парад, которым финны отметили захват столицы Карелии. В 1944 году Петрозаводск освобождали Т-34. Таге Сярки не задумываясь назвал этот танк лучшей боевой бронированной машиной, когда-либо созданной в мире: «Самый хороший считается в мире Т-34! Он наиболее экономичен, рационально собран – все его противоречивые признаки». Интересно, что уже в 1949 году конструкторы СССР создали несколько пробных образцов танков, сильно напоминавших современные Т-80. Тогда они не были запущены в производство. Однако, модели и этих, созданных всего в нескольких экземплярах машин, были представлены в собрании Таге Матвеевича. Познакомиться с его коллекцией и с историей отечественного танкостроения можно было в музее завода Авангард. Этот музей был выбран под площадку для выставки не просто так. Сто лет назад создавать первые танки начинали офицеры военно-морского флота. Они же становились и первыми танкистами. Сами же танки носили тогда название «сухопутные броненосцы».

Таким было 10 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.