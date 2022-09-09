Строители перевернули важную страницу в истории карельских дорог

Дорожники Карелии ровно 20 лет назад праздновали очередную победу. В эксплуатацию ввели автодорогу Пряжа-Леметти.

Старинное карельское село Колатсельга. По ее разбитой дороге путешественники добирались в Пряжинский район многие годы. «Мы лет семь назад, когда у нас был один общий комитет без федерального управления автомобильных дорог, мы, руководители, сидели и рассуждали, что для нас эта дорога, которая в простонародье называется «Через Долину смерти», она является для нас основной дорогой. Мы мечтали всю жизнь ее построить. Чтобы до Вяртсиля был хорошее асфальтобетонное покрытие, чтобы была хорошая дорога», - заявил Альбек Гиззатулин, председатель Дорожного комитета РК.

И вот свершилось. Участок дороги протяженностью почти 21 километр был готов. Акт государственной комиссии был торжественно вручен Главе Республики прямо на дороге в Колатсельге. А вот начали строить эту дорогу в декабре 1997 года. Одними из первых здесь начинали «тумановцы». Они сделали выемку грунта, заложили основание дороги. Асфальтовое покрытие по самым современным технологиям выполнила фирма из Петербурга «ВАД». Общая стоимость строительства – почти 260 миллионов рублей. И это были деньги федерального бюджета. Раз уж был устроен праздник по случаю открытия дороги, заодно Глава Республики Сергей Катанандов встретился с местными жителями: «Здесь вдоль трассы расположено несколько карельских деревень. Я убежден, что для них это дорога будущего. Она позволит деревням сохраниться. И жителям есть смысл здесь оставаться. Потому что вокруг дороги будет развиваться инфраструктура. Убежден, что это очень важно с точки зрения развития Пряжинского района и Питкярантского района в том числе».

«От Креста Скорби до Петрозаводска почти 200 километров, - напомнил первый вице-премьер РК Павел Чернов. – И вот это участок дороги почти 140 километров – первые пятьдесят километров хорошие, а остальная-то часть у нас еще супер-по-российски». Так что у дорожников был намечен огромный фронт работ.

В Русском драматическом театре состоялась премьера спектакля для детей «Великая дружба Хомы и Суслика». Журналисты перед премьерой пообщались с публикой и выяснили, что пяти-шестилетние дети очень мало знают героев русских сказок или мультфильмов! Поэтому режиссер спектакля Олег Сологубов был рад, что взялся за постановку спектакля по рассказам именного нашего автора – Альберта Иванова.

Персонажи известного мультика Хома и Сослик «переехали» на сцену нашего театра. Жили они весело, то и дело танцевали и не были похожи на свои анимационные прообразы. Герои постановка Сологубова были абсолютно белые. Режиссер как будто предложил маленьким зрителям самим раскрасить лесных обитателей. Впрочем, в русских сказках нередко нужно немного докрасить, домыслить, дофантазировать. «Это мой «ответ Чемберлену», - так режиссер Сологубов пояснил журналистке свою позицию по поводу того, что нынешние дети больше любят Дисней. – Мне кажется, что у нас есть современные, отечественные, очень классные авторы. И это наш ответ Западу».

Оказалось, что свой «ответ Западу» Олег Сологубов подготовил весьма своевременно. Ведь зрителям, которые пришли на спектакль, были в те годы ближе совсем другие герои. И на вопрос «каких героев русских сказок ты знаешь?» они отвечали:

-Том и Джерри.

-Человек-паук.

-Дятел Вуди.

-Рейнджеры.

Впрочем, сологубовские Хома и Суслик внешне тоже были не очень русскими. По крайней мере зарядку они делали в духе Черепашек-Ниндзя. Но это только внешне. В своих мечтах и мыслях они были абсолютно наши.

Как долго персонажи Альберта Иванова будут жить на сцене петрозаводского театра – это зависело от интереса зрителей. Олег Сологубов вывел их в люди и надеялся, что они понравятся карельской публике.

Таким было 9 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.