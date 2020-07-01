В Долине смерти поставили точку в давней конфронтации двух народов

Как мы недавно рассказывали в нашей рубрике, в конце июня ровно 20 лет назад под Питкярантой был открыт мемориал Крест Скорби. Памятник исполнен по проекту архитектора Лео Ланкинена. На его создание ушло восемь лет.

В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Финляндии Пааво Липпонен, заместитель премьер-министра России Алексей Кудрин, председатель правительства Карелии Сергей Катанандов. Развилка трех дорог на Петрозаводск, Суоярви и Питкяранту неслучайно была избрана, как место установки памятника. Именно здесь шли наиболее упорные бои на Питкярантском направлении зимой 1939-40 годов. Здесь почти полностью погибла 18-ая мотострелковая дивизия Красной армии. Немало и финских солдат остались лежать в этой земле.

Из участников тех событий в живых к тому времени не осталось почти никого. Алексей Трегубников тогда командовал танком в составе отдельного танкового батальона. На церемонии он оказался едва ли не единственным живым свидетелем разыгравшейся здесь трагедии. Мартти Янис, член группы поддержки по созданию памятника из города Куопио, в то время был еще мальчиком. В 1939-м году ему вместе с семьей пришлось срочно эвакуироваться вглубь Финляндии.

Спустя 55 лет он одним из первых сделал личный денежный взнос в Фонд создания совместного памятника погибшим финским и русским солдатам. Кроме того, пришлось немало потрудиться, чтобы изменить общественное мнение с той стороны границы.

«Нам пришлось объяснять и ветеранам, и остальным людям в Куопио о том, что идея создания такого общего памятника правильная. Но возникал вопрос: единый ли должен быть памятник. Но к счастью, теперь эти мнения уже не разделяются. Все почти единодушно уже считают, что да — должен быть единым такой памятник», - вспоминал Мартти Янис.

Алексей Трегубников собирал деньги на создание памятника на Украине, где он жил. Помогали и ветераны, и родные погибших в этих краях солдат. У Игоря Клещевникова на этой дороге погиб отец, был похоронен как раз на этой развилке. Кстати, Игорю Геннадьевичу принадлежал один из первых из более чем полутора десятков проектов совместного памятника на этом месте: «Я предлагал поставить подбитый танк и сломанный надолб. Чтобы один символизировал потери с нашей стороны, а второй — потери с финской стороны. Все таки это должна быть точка, которая должна помирить два народа, они ведь соседи неразрывные».

Присутствовавший на церемонии открытия мемориала председатель правительства Финляндии Пааво Липпонен заявил, что происходящее — это свидетельство зрелости наших народов. Ну а позже, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил еще раз, что тема возвращения утраченных территорий неактуальна для нынешнего правительства Финляндской Республики: «Очень надеюсь, что такого рода беседы мы уже можем оставить в истории». Кстати, отец Пааво Липпонена, который был тогда в добром здравии, сам воевал в этих местах. Однако, было очевидно, что прошедшие годы свели на нет вражду между бывшими врагами. В лесах под Питкярантой старые окопы еще не сравнялись с землей, и на дне многих из них до сих пор оставались лежать останки солдат финской и советской армий, которых примирила смерть. Ну а летом 2000 года точку в этой истории поставили и живые.

Премьер-министр Финляндии Пааво Липпонен летом 2000 года прибыл в Карелию по приглашению, которое еще зимой получил от главы республики Сергея Катанандова. Вчера же в Питкяранте прошли консультации между Пааво Липпоненом и вице-премьером российского правительства Алексеем Кудриным.

На Питкярантском раунде обсуждался достаточно широкий круг проблем российско-финляндских отношений. В том числе вопросы российских долгов. Однако, наибольшее внимание вызвали проекты, связанные с приграничным сотрудничеством Карелии.

Министр внешних связей РК Валерий Шлямин сообщил подробности: «Среди них деревообрабатывающий завод в Северном Приладожье. Была выражена надежда на то, что найдутся источники кредитования этого проекта, первая очередь которого оценивается в 9 миллионов долларов. И было видно, что настрой, действительно, очень конструктивный. И два руководителя выразили надежду на то, что не только страны будут участвовать, и Европейский Союз будет подключен к этим программам. Это значит, что мы от слов переходим к делу, что новая идеология приграничного сотрудничество на внешних границах РФ и ЕС (в данном случае, Финляндии) она от слов переходит к делу».

Таким было 1 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

Фото: tourism.karelia.ru