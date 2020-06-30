Найденные в мусоре гнилые овощи бомжи пытались продать в Петрозаводске

Экологи, вероятно, пришли бы в ужас, увидев, что происходит рядом с предприятием «Сельхозтехника», под окна которого неизвестные свалили кучи гниющих фруктов и овощей. Случилось это ровно 20 лет назад. Работники этого предприятия опасались, что в летнюю жару любой неубранный мусор может привести к эпидемии, и позвонили в редакцию. Гнилые овощи лежали на территории между Акционерным Обществом «Сельхозтехника» и овощным складом уже около пяти дней. Оба объекта находились на Шуйском шоссе. Откуда конкретно появились отходы, узнать не удалось.

Виновные помалкивали, ясное дело. Зловоние распространилось уже по достаточно большой территории, дышать было просто невозможно. Но даже не это самое страшное. Свалку стали посещать бомжи, приспособившие отходы под свои нужды. «Люди приходят, очень многие, ковыряются, собирают вот эту всю гниль, сами потребляю это в пищу, но как правило обрабатывают и еще умудряются это продавать. Все может быть! Сейчас летний период, тепло. Сейчас эту заразу могут разнести. Те же бомжи собирают в сетки, отмывают, несут в город и продают. Запросто любая эпидемия может возникнуть. Это самое страшное, что может быть. Здесь ходят все категория — и дети, и женщины, и мужчины, и подростки. В этих районах буквально кишит. Полно народу, которым и поесть, может быть, нечего, и купить не на что», - сообщил обеспокоенный вахтер предприятия.

Хозяин овощебазы поначалу с журналистами говорить наотрез отказался. Но потом поведал, что его территория убирается регулярно. Он даже показал специальные мусорные контейнеры, куда выбрасывались отходы. А эта свалка, по его словам, образовалась во время его отсутствия, он был в командировке. Иными словами — все это добро было привезено кем-то темной ночью и в атмосфере полной секретности гнить выгрузили прямо на территорию его владений. Или же было по-другому? Склад тогда сдавали нескольким арендаторам. И это на них собирался свалить все грехи хозяин базы. Недовольные происходящим обращались в самые различные инстанции. Но повсюду получали либо отказ, либо попросту не могли дозвониться.

«Никакой экологической милиции не приезжало, а если она приезжала, то грош цена такой милиции, если все остается без изменений. То есть вот этот бардак», - заключил вахтер. Все, что было выкинуто зимой, продолжало гнить весной и летом. И во многом это зависело от отношения к чистоте самих арендаторов. А на рынках тем временем, с овощами и фруктами картина была неприглядная.

«Конечно, они плохо свою территорию убирают. И когда идут, скажем, ливневые дожди или дует ветер, все оттуда идет прямо на наше предприятие. Бывают случаи, кто торгует овощам и фруктами, они не вывозят сразу на свалку мусор», - пожаловался С.Ф.Елесин, заместитель генерального директора «Сельхозтехнииа», сотрудникам которой приходилось соседствовать с грязнулями. После долгих переговоров журналисты достаточно мирно простились с хозяином овощного склада, который в обмен на молчание предложил приходить к нему за всякими вкусностями. Но не на тех напал, журналисты ему попались не продажные. Поэтому мы сейчас и видим этот репортаж.

Водный туризм был знаком нашим карельским предкам еще 5 тысяч лет назад. Это собиралась доказать группа петрозаводчан, которая летом 2000 года приступила к строительству лодки по древней технологии и намеревалась на ней пройти до Швеции, где были найдены любопытные петроглифы, похожие на те, что выбиты в Карелии на Бесовом носу. Подробно технология производства лодки-долбленки, как называют ее петрозаводские корабелы, описана в приключениях Робинзона Крузо. Конечно, у него и у древних путешественников на строительство такого судна уходило гораздо больше времени, чем у их современных коллег. Тем не менее, сосновое бревно, которое извлекали на петрозаводский берег в Морском центре, ждало своего превращения в плавсредство еще с зимы. Именно тогда начали поиски подходящего дерева будущие путешественники. Нашлось оно аж на противоположном берегу Онежского озера. О том, как его выбирали, валили и доставляли к берегу озера можно было снять отдельный фильм.

Достаточно сказать, что срубить сосну удалось только с третьего захода. А при транспортировке 5-тонного бревна к городу случился шторм. Дерево оторвалось от буксира и отбыло в неизвестном направлении. Впрочем, настойчивые строители лодки не сдались, а организовали спасательную экспедицию и руководствуясь одним им ведомыми соображениями нашли то место, куда шторм прибил дерево. Около месяца оно отмокало в воде, и вот, наконец, не без труда было извлечено на берег.

«Два комплекса петроглифов — один Бесов Нос в Карелии, второй в Швеции. Даже несмотря на примитивные изображения, лодки выглядят... поразительная схожесть между лодками. Тогда появилась гипотеза, что, возможно, уже в то время люди могли совершать тысячемильные морские переходы на таких судах между двумя точками — Швеция и Карелии», - так высказался великий путешественник Хек.

Изготовление лодки стало лишь первым этапом исторического эксперимента. Обещали, что если изобретенный самими строителями способ производства долбленки окажется правильным, то уже этим летом они переквалифицируются в мореплаватели. Чтобы доказать, что далекий Запад был таковым только в советские годы.

В остальное же время, начиная с неолита, жители Карелии весьма активно общались со своими соседями из Скандинавии. На пути туда путешественникам придется пройти сначала Ладожское озеро, затем Финский залив, Балтику и наконец пристать к шведскому берегу. Остается добавить, что у нас в Морском центре постоянно придумывали какие-то проекты, способные принести туристическую славу нашему краю. А «люди моря», как они себя называли, прокладывали водные маршруты, привлекавшие к нам путешественников.

Таким было июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

Фото: regnum.ru