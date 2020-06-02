Знаковое событие, которого ждали 25 лет, произошло в районе Карелии

Событие, которое произошло ровно 20 лет назад, можно было с полным правом назвать историческим. По крайней мере для Сегежского района, а именно для жителей Надвоиц и Валдая, которые до того момента переправлялись через Беломорско-Балтийский канал буквально с риском для жизни. В районе 10-го шлюза государственной комиссией был принят новый разводной мост. До приезда комиссии рабочие и инженеры ГУП «Мост» не спали кто двое суток, кто трое. Главное было успеть в срок смонтировать и отладить электрическую систему развода моста.

«Отсыпаться будем в поезде», - признался один из мастеров Виталий Добань. Членам государственной приемной комиссии, в которую вошли представители местной власти, республиканского Дорожного комитета, Беломорско-Балтийского канала — конструкция была продемонстрирована в действии. Полный поворот всего механизма, в результате чего пролет укладывается вдоль канала, занимает не более пяти минут. То же самое обратно. Неслыханное дело для местных жителей, которые в былые времена дожидались парома по нескольку часов. Акт комиссия подписала прямо на церемонии.

Руководитель комиссии, заместитель председателя Дорожного комитета Альбек Гиззатулин вручил символический ключ главе местного самоуправления Александру Штогрину, которому было предоставлено право разрезать ленточку. Вообще, мост на этом месте собирались строить 25 лет. Чтобы дело сдвинулось, пришлось дождаться очередных выборов нового председателя правительства в 1998 году, которым стал Сергей Катанандов.

«Кстати, даже не надо было убеждать, один раз показал эту проблему, и она была сразу воспринята решительно — что надо строить. Все нашлось: деньги, люди, специалисты. Главное, что было желание у председателя правительства построить этот мост. И я говорю: каждый, проезжающий по этому мосту, говорит большое спасибо тем, кто участвовал в строительстве. Сложнее проблемы, чем переправа, на протяжении 25 лет для населения не было», - признался Штогрин.

Рабочие другого карельского предприятия — Онежского тракторного, а когда-то Александровского завода — передали в дар Петрозаводской епархии киот с изображением лика Александра Невского. Таким образом АлександроНевский собор, освящение которого после 7 лет реставрации ожидали 3 июня 2000 года, обзавелся своей храмовой иконой. Создана она была на пожертвования сотрудников ОТЗ. Предыстория, если упрощенно, такова: в 1823 жители Петрозаводска, а точнее сказать — рабочие Александровского завода, когда-то основанного Екатериной Второй, возвели храм, который был освящен в честь Святого благоверного князя Александра Невского.

Более ста лет здесь шли службы, пока храм после революции не был перестроен под светское учреждение, там разместился Краеведческий музей. Но с середины 90-х церковь в этом здании возродилась. На ее реконструкцию ушло 7 лет. Многие предметы церковной утвари были изготовлены на специальном Подмосковном заводе в Софьино. Некоторые иконы старинные, но большинство, как и весь иконостас, новописанные. К приезду Патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго, который и освящал церковь, храм наконец обзавелся храмовой иконой. Киот с ликом Александра Невского был подарен от всех рабочих Онежского тракторного завода, тогдашний директор которого Николай Волнухин сказал: «Великая благодарность вам, поддержавшим начинание, связанное с продолжением памяти о нашем заводе, которая множится и существует не только в металле, не только как прежде в пушках, а сегодня в тракторах, но и множится добрыми делами». В списки было 2339 фамилий рабочих ОТЗ, на пожертвования которых, как и во времена Александровского завода, собор получил свою храмовую икону.

«Которая будет всегда здесь находиться. К которой всегда будет подходить каждый верующий и неверующий человек с прошением молитвенным в своих нуждах в наше непростое время», - сказал на торжественной встрече отец Иоанн, настоятель храма.

Таким было 2 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.