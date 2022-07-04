Транспортный коридор проложили из Карелии прямиком в Евросоюз

Ровно 20 лет назад заканчивалось строительство дороги Пряжа-Леметти, участок Северного транспортного коридора с выходом на границу со странами Евросоюза и к портам Ленобласти. Дорогу начали строить еще в 1995 году. Тогда Дорожный комитет выделил сто миллионов, чтобы выпрямить дорогу и подготовить земельное полотно перед тем, как положить на него асфальт.

Эти работы выполняли ПСК «Строитель», Пряжинское ДРСУ и Питкярантская «Строймеханизация». Заместитель начальника отдела Дор.комитета Геннадий Тимохов рассказал: «За пять лет ими был сделан колоссальный объем работ, сделано земляное полотно, был обеспечен проезд». В 2002 году удалось получить из Москвы еще 120 миллионов, чтобы завершить стройку. Дорога должна соответствовать данному ей громкому названию – Северный транспортный коридор. Поэтому для выполнения заключительных работ пригласили фирму из Питера ЗАО «ВАД». Компания использовала современную строительную технику и не без основания имела название «Высококачественные Автомобильные Дороги».

Начальник участка Андрей Антошинко сказал: «Не одну сотню километров мы сделали благодаря нашей системе. На практике дороги показывают свою долговечность. За четыре года ни одна дорога не развалилась». А система «ВАДа» была такой: щебеночное покрытие они выравнивали строго, до миллиметра. Для этого применяли специальный состав щебенки, а грейдер программировал на компьютере параметры дорожного полотна в точном соответствии с проектом. Их асфальтоукладчик произвел впечатление на сдержанных в эмоциях карельских дорожников. Он был способен укладывать асфальт сразу по всей ширине дороги. А асфальтобетонную смесь подавал гордость строителей – агрегат «Шаттл-Багги». Он действовал по принципу миксера – перемешивая смесь, благодаря чему она подавалась одинаковой температуры, что значительно влияло на качество. И полотно получалось ровным, и скорость работы заметно увеличивалась. ЗАО «ВАД» укладывал до 2 километров дорог в день.

Асфальтовый заводик итальянского производства был собран неподалеку за 8 дней. Там тоже было все автоматизировано, нужно было только поддерживать параметры и вовремя подвозить сырье. Производительность такого завода – 160 тонн в час (у наших – 20). Поэтому неудивительно, что дорогу длиной в 21 километр строители были намерены покрыть асфальтом за полтора месяца.

Дорога через Долину смерти всегда считалась одной из наиболее опасных: узкая грунтовка, резкие повороты и интенсивность движения достаточно велика. Сохранив свое название со времен Великой Отечественной войны, дорога и в начале 21 века доставляла водителям немало неприятностей. С 15 августа новую трассу открыли, и о былом названии с тех пор напоминает лишь история.

А вот еще о стройках! Жильцы первого из почти двух сотен ветхих домов, подлежащих расселению, осматривали свои будущие квартиры, куда они могли вселиться через два месяца. Квартиры получили тогда 23 семьи, до сих пор проживавшие в доме №16 по улице Горького. Подобных ему строений, которые называли «ветхий фонд», в Петрозаводске было около двухсот. Некоторые из тогдашних новоселов ждали этого дня больше двух десятков лет.

«Программа по ветхому жилью реализуется, - сказал на встрече с новоселами мэр города Виктор Масляков. – Она приносит радость, вы можете дальше жить, работать, заниматься семьей. И самое главное – чувствовать себя человеком».

В дом с благоустроенными квартирами превратилось бывшее общежитие БОПа. Пока была близка к завершению реконструкция лишь половины здания. Как заверил мэр, не за горами окончание строительных работ и во втором секторе бывшего общежития. И квартиры в нем должны были получить тоже жители ветхого фонда. Мэр Виктор Масляков в качестве «спасибо» получил поцелуй от красивой девушки, у которой теперь была своя квартира.

А Петрозаводское ДРСУ получило тогда две современные машины для уборки улиц. Впервые за последние десять лет на помощь дворникам пришла техника, способная в буквальном смысле пылесосить улицы. Новые машины сразу отправились на работу. А ее накопилось много. Особенно власти рассчитывали на помощь новых машин при уборке последствий грядущих массовых народных гуляний. «Например, площадь Кирова, которую мы тракторами убираем после наших больших праздников минимум три часа, эти машины убирают за 20 минут эту площадь полностью. 50 тысяч квадратных метров должна за смену одна такая машина подметать», - похвалил технику мэр Петрозаводска Виктор Масляков.

Новая техника была изготовлена в Рязани. Каждая стоила около 600 тысяч рублей. Администрация обещала продолжить приобретать новую технику для уборки улиц. В том числе для расчистки дорог во время зимних снегопадов.

«Мы готовимся! Но будьте уверены: все равно снег выпадет неожиданно, - пошутил мэр. – Но по крайней мере мы будем готовы, и техника будет готова». Масляков собирался бороться за чистоту в городе не только силами администрации, и не только за счет средств казны города. Привлечь к проблеме собирались бизнес города, который имел помещения на улицах, нуждающихся в уборке. Виктор Николаевич считал, что заботу о скамейках и газонах на набережной можно перепоручить предприятиям, торгующим в этом месте. А владельцев магазинов и ларьков неплохо приучить наконец-то убирать прилегающие к их торговым точкам территории.

Таким было 4 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.