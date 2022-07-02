Давайте вместе полюбуемся на маленькую и большую Мисс Петрозаводск!

Каждый год в преддверии Дня города у нас проводили конкурсы красоты. Сначала это были довольно камерные праздники, потом – яркие шоу со своими интригами, взлетами и падениями. А после того, как наши девушки начали побеждать на престижных столичных конкурсах, даже скептики заговорили о наших мисс без привычной ухмылки.

Появился также и конкурс для самых маленьких. Его любили многие, хотя и с ним не было все гладко – трудно было найти финансирование, да и споры о необходимости соревнования детей не утихали. Но ровно 20 лет назад финал шоу «Алиса – 2002» поразил зрителей своим размахом. Впрочем, организаторы предупредили – если у конкурса не появятся спонсоры, в будущем году Петрозаводск может лишиться одного из своих лучших шоу.

В том году в финал конкурса «Алиса» вышли 15 самых очаровательных и талантливых девочек. Для участия в заключительной части шоу-программы они должны были подготовить творческие номера для выступления, освоить краткий курс этикета и французского языка, а также появиться на сцене в платьях, сшитых руками их мам. Зрители с восторгом принимали выступления каждой девочки. На детей всегда смотреть приятно, особенно на таких талантливых. Но в каждом конкурсе должны быть свои победители. В трех возрастных группах ими были названы Ксения Кашникова, Катя Баландина и Маша Скушка. Маленькая Маша исполняла романс на стихи Марины Цветаевой «Генералам двадцатого века», который прозвучал в фильме Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». Музыку к романсу написал композитор Андрей Петров, который когда-то гостил и выступал в Петрозаводске.

А приз зрительских симпатий получила самая юная участница Алина Егорова. Трехлетней Мисс подарили пейджер. Она спела песню О.Кузнецова и А.Суворова «Этот город выдумал один художник». Как рассказали устроители конкурса, его проведение стало возможно только благодаря их энтузиазму и помощи родителей. И если спонсоры не найдутся, в следующем году «Алисы» может не быть, предупредили они общественность.

Выбрали накануне Дня города и самую красивую девушку столицы Карелии. Из 15 участниц по решению членов жюри Мисс Петрозаводск стала выпускница Державинского лицея 17-летняя Марина Ноженко. Сразу после награждения она дала эксклюзивное интервью съёмочной группе телеканала «Ника Плюс», из архива которого мы берем материалы для нашей рубрики: «Для меня это полная неожиданность. Я считаю, каждая из нас ощущает себя в душе маленькой королевой, принцессой, Мисс. Когда представители сильного пола говорят нам комплименты, мы ощущаем себя просто с короной на голове! На вершине подиума!»

По счастью, Марина Ноженко стала не просто самой красивой девушкой года. Петрозаводск и Карелию она не устает прославлять на протяжении всей своей жизни. Марина давно работает в музее-заповеднике «Кижи», а в 2019 году она выиграла конкурс, став лучшим гидом России.

Таким было 2 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.